救國團終身學習．成就未來─公益教學成果展暨 暑期青少年休閒活動開跑說明會



(中央社訊息服務20170619 16:01:41)台東縣政府、救國團台東縣團委會及章正輝議員服務處共同主辦的「終身學習．成就未來~公益教學成果展暨暑期青少年休閒活動開跑說明會」(6/17)假鐵花藝術村廣場辦理，與會貴賓有台東縣議長饒慶鈴、縣長秘書吳道明、縣議會專員劉敏謙、台東市公所秘書曾國書、周達三縣議員助理周坤勇、台東生活美學館秘書蕭賢明、教育處督學周盈璋、台東市民代表陳銘風、台東縣縣婦工會總會長施秀靜、延平鄉團委會會長江金香、真善美聯誼會會長陳品樺及工商青年社會服務隊召集人鍾正榮等人共襄盛舉。節目由警察廣播電台名節目主持人江錦璁主持，一連串精彩的節目，宛如小型綜藝嘉年華精彩無比。 成果展活動現場，由全體終身學習中心師生一同演出，現場安排動態表演OL舞蹈團表演、兒童跆拳道、兒童MV舞蹈、國際標準舞(倫巴、恰恰、吉魯巴、鬥牛舞)、歌唱養身班及薩克斯風表演…等，亦有陳雲貞老師帶領可愛小朋友活潑逗趣的舞蹈及吳漢明老師熱情有勁的拉丁及探戈舞蹈表演，共同切磋舞技，歡樂學習與成長！ 另外在潮流課程體驗區有銀髮族圍棋對弈、穴位撥筋法及經絡推拿體驗；靜態成果展示區有適合婦女學習之日本輕黏土、手工皂體驗、蝶谷巴特拼等豐富多元課程，現場凡參加闖關體驗者，滿3關即可至服務台兌換摸彩券乙張，吸引將近百位民眾熱烈迴響與參與。



救國團總幹事林耀埜表示，為落實學習型社會，建構一個人人可學、時時可學的學習體系，台東縣救國團結合縣內各項專長師資，提供豐富的第二專長學習平台，讓幼兒至銀髮族皆有多元學習的環境及實現自我的技職舞台，活動透過體驗學習的方式，配合闖關活動、動靜態成果展演，展示五大學院之教育成果，促進地方健康運動、休閒娛樂及多元學習之風氣。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/215752.aspx