臺海大海洋文創設計系期末展出「一路風光」



(中央社訊息服務20170619 15:51:41)國立臺灣海洋大學海洋文創設計產業學系即日起到6月21日，在行政大樓一樓展示廳舉辦「一路風光」期末成果展，展現海洋文創設計產業學系學生一年來的學習成果，在閱讀海與海大的過程中，驚艷八斗子的傳奇。 海洋文創設計產業學系主任顏智英表示，本次展出內容是結合國文、設計繪圖、設計表現技法、模型製作、基本設計、識別系統設計、漁村田野調查與報告及海洋環境資源與科技等七個課程內容，透過平面及立體的技法，展現「生命、海洋、相遇-自我、他我」、「閱讀海大-各學院介紹、海大美景」、「經驗八斗子-山海、漁村」等主題。 顏智英主任說，從文字的描述轉換成圖象的展現是這次展出中最困難的一個部分，學生從似顏繪自畫像的表現，到海大美景及系所介紹，擴展到原住民、八斗子山海漁村之美，由小而大、由近而遠，從個人所見所聞，擴展到學校、到漁村、到整個海洋，經由模型製作、雷雕、視覺圖象設計、數位製作等方式，發揮學生的創意，將海洋科技與人文轉化為海洋文創設計展現。 顏主任強調，這一次期末成果展，整體展覽策畫都是由學生一手包辦。從展覽主題、文宣製作、展場空間布置與宣傳推廣等都由同學們組織分工、團隊合作與溝通協調所達成，希望透過整個策展的過程，讓同學能夠結合理論與實務，展現學習的成果。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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