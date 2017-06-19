救國團7及8月的料理廚房─「五星主廚的料理教室中餐、西餐班」中央社 (2017-06-19 15:27)
救國團7及8月的料理廚房─「五星主廚的料理教室中餐、西餐班」
(中央社訊息服務20170619 15:26:55)受夠了一成不變的菜色了嗎?讓餐飲界的五星主廚來教授您料理，簡單好做易上手，只要跟著老師的步驟，絕對可以挑戰成功。老師多年實戰經驗，每堂課皆可學習美味料理，豐富您的味蕾。 五星主廚的獨家料理祕方，讓您掌握最正確料理魔法-豬腰扒雞腿、臘腸荷葉雞、芋頭鴨煲、法式春雞﹍等多樣料理。歡迎想學習料理及對做菜無經驗的朋友一起加入。 救國團7.8月課程目前推出夏日藝起動一動 (1+1優惠)方案，同一人同時報名一班文創藝意能學院及一班健康運動學院課程，新生學費給予88折優惠、舊生學費給予85折優惠。1+1優惠課程皆須為可折扣之課程，限報名高雄學苑中心班級使用。(單元課程、不折扣班級不適用此優惠專案)。 高雄市救國團高雄學苑終身學習中心地址:高雄市前金區中正四路189號(橘線舊市議會站2號出口)電話:07-2013141高雄學苑粉絲團: https://www.facebook.com/khmtcyc高雄市團委會: http://khmtc.cyc.org.tw/救國團終身學習中心網站：http://www.cyccea.org.tw/
訊息來源：社團法人中國青年救國團
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/215743.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》