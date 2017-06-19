救國團7及8月的料理廚房─「五星主廚的料理教室中餐、西餐班」



(中央社訊息服務20170619 15:26:55)受夠了一成不變的菜色了嗎?讓餐飲界的五星主廚來教授您料理，簡單好做易上手，只要跟著老師的步驟，絕對可以挑戰成功。老師多年實戰經驗，每堂課皆可學習美味料理，豐富您的味蕾。 五星主廚的獨家料理祕方，讓您掌握最正確料理魔法-豬腰扒雞腿、臘腸荷葉雞、芋頭鴨煲、法式春雞﹍等多樣料理。歡迎想學習料理及對做菜無經驗的朋友一起加入。 救國團7.8月課程目前推出夏日藝起動一動 (1+1優惠)方案，同一人同時報名一班文創藝意能學院及一班健康運動學院課程，新生學費給予88折優惠、舊生學費給予85折優惠。1+1優惠課程皆須為可折扣之課程，限報名高雄學苑中心班級使用。(單元課程、不折扣班級不適用此優惠專案)。 高雄市救國團高雄學苑終身學習中心地址:高雄市前金區中正四路189號(橘線舊市議會站2號出口)電話:07-2013141高雄學苑粉絲團: https://www.facebook.com/khmtcyc高雄市團委會: http://khmtc.cyc.org.tw/救國團終身學習中心網站：http://www.cyccea.org.tw/



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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