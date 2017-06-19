救國團「心有愛、行無礙－走向生命向陽處」生命教育混障綜藝團在斗六高中感動演出



(中央社訊息服務20170619 15:25:42)「混障綜藝團」他們雖然是身障者，但是人人身懷絕技，用才藝散播歡樂。他們分享生命的故事，要告訴更多人，勇於突破困境，珍惜生命，在6月15日，在雲林縣救國團的安排下，來到雲林縣斗六高中辦理「心有愛、行無礙－走向生命向陽處」生命教育活動，讓在場師生及來賓動容、感動不已。



活動在雙方互贈感謝狀後開始展開，主持人劉銘本身為重度障礙，但以正面及幽默口吻展開表演序幕，表演內容依序為「樂團演奏」、「中東肚皮舞表演」、「默劇演出」、「薩克斯風」及「二重唱」等演出，在一般人看似平凡的表演，但在這群身障表演者身上秀出來，是需要多少的時間來練習及累積。



在表演之中，表演者似乎沒了所謂的障礙，取而代之的是自由自在的舞動及超乎肢體的表演，在場同學亦隨之投入沈浸其中，直到表演結束時，全場起立鼓掌持續良久不能自己，會後開放學生與表演者握手、拍照互動，讓斗六高中學生滿載而歸。



救國團雲林縣團委會今年由李銘洲主任委員接下主委一職後，除原本公益服務活動外，更加強辦理青年節淨山健行、協助弱勢叫賣、助老打掃、鼓勵小學生閱讀活動，今日辦理「心有愛、行無礙－走向生命向陽處」生命教育活動外，未來在九月份即將辦理「擁抱青山綠水、彩繪生命故事-身障朋友陽光之旅」邀請縣內身心障礙朋友迎向人群、走出戶外，屆時請相關人員踴躍報名參加。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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