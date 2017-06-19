遠傳榮獲「亞太顧客服務協會」2017年國際傑出顧客關係服務獎七項大獎包括台灣首家企業獲頒最高榮譽「最佳顧客關係服務傑出獎」中央社 (2017-06-19 15:25)
遠傳360度心服務，全方位線上線下服務再獲國際肯定成為台灣首家企業獲頒「亞太顧客服務協會」最高榮譽「最佳顧客關係服務傑出獎」以及六大類服務獎項
(中央社訊息服務20170619 15:22:04)遠傳電信從來自全亞太地區眾多優秀企業中脫穎而出，榮獲「亞太顧客服務協會(APCSC)」所舉辦的2017年國際傑出顧客關係服務獎(CRE Awards 2016, Customer Relationship Excellence Awards 2016)，除了囊括「最佳顧客滿意品管系統」、「最佳顧客體驗中心」、「最佳顧客體驗管理」、「最佳客戶聯絡中心」、「最佳線上顧客服務」及「最佳顧客關係推廣服務」等六大獎項，更成為獲頒最高榮譽「最佳顧客關係服務傑出獎」的台灣首家企業，總共拿下了七項大獎，優質服務備受國際肯定!
此大獎吸引來自上海、北京、日本、台灣、澳洲、新加坡等亞太主要國際都市和知名企業參與角逐，遠傳為台灣唯一參賽之電信業者。自2016年首度參賽，遠傳便獲頒「最佳顧客體驗管理」、「最佳客戶體驗中心」、「最佳顧客滿意品管系統」三項殊榮，今年持續參賽更一口氣奪下六個獎項和最高榮譽大獎。
親赴香港領獎的遠傳個人用戶業務暨行銷事業群副總袁興指出: 「遠傳一直秉持只有遠傳沒有距離」的品牌核心價值及精神，無時無刻都在思考，如何體察客戶的需求，讓客戶更滿意。例如遠傳從2012年起就開始推行「360度門市心服務」，透過深耕社區顧客經營、社群平台，等即時、互動、專屬的360度優質服務，希望帶給客戶驚豔的「WOW！」體驗。」
「在行動電話市場趨於飽和的狀態下，深化服務就是創造差異化價值的關鍵!而創造差異化的挑戰就是線上線下的服務品質一致，讓線上客戶也能感受宛如臨櫃般的完整服務。深化服務是遠傳持續進行的重點工作!」遠傳個人用戶業務暨行銷事業群副總袁興強調。
推出360度門市心服務，建立神秘客機制，並為電信業首家導入ISO29990學習服務管理系統其中，遠傳「通路訓練部門」，每年規劃服務、營運、銷售及商品四大主題架構，每個層面再細分基礎培育、能力養成及多元培訓，培養出專業且具有問題解決能力的門市人員。每年安排各種外部培訓課程，透過外部培育課程學習，全方位精實整體通路訓練品質。
遠傳內部不斷地在做神祕客評鑑，每半年聘請專業顧問公司為遠傳進行客戶滿意度調查。此外，遠傳更是台灣第一家引進ISO29990學習服務管理系統的電信業者，透過訓練服務系統制度化、學習過程標準化、學習結果效益化的品質政策導入，不斷提升門市人員訓練之品質及學習成效。
而業界首創的「新世代通路門市」結合智慧生活體驗與在地特色主題，發展迎合分眾需求的細緻服務，不僅獨創個性潮店、暢貨outlet等門市，更於2015年開設了「新世代旗艦未來店」，以「雲端未來數位創新體感」五大元素融合4G行動通訊，將數位內容的多樣化，與未來生活的概念直接帶到顧客眼前。
此外，「持續提升服務水準，重視每一位客戶服務體驗」為遠傳客服中心所追求的差異化服務目標，藉由多元服務管道，客戶可透過電話、電子郵件、線上文字交談等方式隨時隨地與客服中心取得聯繫，充分滿足消費者從服務到產品面的需求。同時，客服中心從服務過程深入瞭解用戶的需求，透過數據分析與內部滿意度調查的意見回饋，持續優化內部服務流程，提升服務水準。
遠傳的CRM，不論是線上線下，不論是從流程到體驗，都具體落實了「只有遠傳，沒有距離」的品牌精神與服務哲學。遠傳從服務櫃檯的人際介面、通路特色、服務品管穩定度，到通路實體接觸結束後，結合線上服務的後續關懷，綿密的在客戶體驗旅程中延伸價值。
亞太顧客服務協會(APCSC, Asia Pacific Customer Service Consortium) 自2002年成立以來，秉持「優質的客戶關係是增強競爭力的唯一方法！」的信念，目標是提升亞太區優質顧客關係及服務質量，致力表彰各機構和客服人才對客戶服務與企業所作出的雙贏貢獻。該協會舉辦的「國際傑出顧客關係服務獎(Customer Relationship Excellence Awards) 」成立於2002年，評審由知名國際傑出顧問專家組成，獲獎企業必須通過世界級優質顧客服務標準（CSQS）嚴格評選及考核、CSQS裁判評審、實地訪查及網路投票。
【媒體連絡人】遠傳電信 林孟儀Cheryl Lin 77237422 0916-032-005 cheryllin@fareastone.com.tw
訊息來源：遠傳電信股份有限公司
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