屏東縣出現今年首例日本腦炎確定病例 請民眾做好防蚊措施



(中央社訊息服務20170619 15:20:39)疾病管制署公布屏東縣新增1例日本腦炎確定病例，為本縣今年首例，個案為53歲女性，從事家管，5月26日發燒同日就醫住院，續轉高雄市醫院，6月13日採檢通報，經疾管署實驗室檢驗，於18日確認感染日本腦炎，目前個案仍住院治療。



該個案獨居近期無旅遊史亦無相關疫苗接種史，平日活動地點以住家為主，個案住家附近有禽舍及鴿舍。衛生單位已前往個案住家及活動地附近進行環境調查及懸掛誘蚊燈誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對附近民眾之衛教宣導。



台灣日本腦炎流行季集中在每年5月至10月，6至7月為流行高峰。依據疾管署監測資料統計，國內今年截至目前共4例確定病例（屏東縣1例、高雄市2例、台南市1例）；2012至2016年確定病例數分別為32、16、18、30及23例；各年齡層均有感染風險。



如住家或活動場所鄰近豬舍、水稻田、禽舍等高風險環境或自覺有感染風險者，可前往衛生福利部部立醫院等醫療院所自費接種疫苗；家中如有未完成疫苗接種之適齡嬰幼兒，照顧者應儘速帶往當地衛生所或指定醫療機構完成接種，以避免感染，衍生嚴重後遺症。



此外，國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，吸血高峰為黃昏與黎明時段；請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用衛生福利部核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）或屏東縣政府衛生局08-7388999防疫專線洽詢。



訊息來源：屏東縣政府



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