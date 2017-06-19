106高雄市團委會「擁抱青山綠水、彩繪生命故事」陽光之旅活動中央社 (2017-06-19 15:16)
106高雄市團委會「擁抱青山綠水、彩繪生命故事」陽光之旅活動
(中央社訊息服務20170619 15:15:57)救國團高雄市團委會昨日辦理「擁抱青山綠水、彩繪生命故事」陽光之旅活動，免費邀請身障朋友及眷屬，一起前往國境之南，墾丁南灣遊憩區、國立海洋生物博物館、墾丁青年活動中心等地，走出戶外迎向大自然。 陽光之旅首站前往南灣遊憩區享受細沙綣戀的海岸線風情，身障朋友蔡美玲首次到海邊遊玩，在工作人員的扶助下，踏浪戲水、感受細綿的沙灘與陽光，讓她感動落淚。 在墾丁青年活動中心享用美味午餐後，前往參觀國立海洋生物博物館。館內台灣水域館、珊瑚王國館及世界水域館的海洋生物琳瑯滿目，殘障服務協會志工黃米仙說，能讓身障者體驗河川到海洋生態的多樣化，觀賞絢爛多彩的珊瑚世界，讓他們大開眼界。 高雄市團委會魏繼中總幹事表示，救國團自98年起已連續辦理9年身障陽光之旅，為了協助身心礙礙朋友規劃更有深度及知性的旅遊，我們每年都精心設計行程，希望能讓更多身心障礙朋友走出戶外，接觸大自然。
聯 絡 人：高雄市救國團服務組 葉昇融聯絡電話：07-2013141#223傳真電話：07-2163210
訊息來源：社團法人中國青年救國團
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