「Tea Philo哲學茶席」馬臺文化沙龍座談 莊蕙如分享街頭藝術家與海上畫家歷程



(中央社訊息服務20170619 15:15:14)由駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處及文化部主辦的《Tea Philo哲學茶席》沙龍座談，邀請臺灣海上畫家莊蕙如以《帶著畫筆遨遊夢想》為題，分享自己從澳洲畫到歐洲，從陸上畫到海上，從一位設計師衍生為畫家的經歷。 喜歡畫畫和旅遊的莊蕙如，放下工業設計師的頭銜隻身前往澳洲打工度假想學習異國料理，卻在因緣際會之下當上街頭藝人，而改變了原訂的打工度假方式——以街頭賣畫的工作形式繞著澳洲畫一圈。她成為全臺第一位以才藝打工度假的背包客，更在2013年毛遂自薦登上MSC頂級郵輪作畫，成為臺灣首位的海上畫家。 莊蕙如說，每個人都有追求自己夢想的權利。透過2年的背包旅行讓她體驗異國文化，增加世界觀，更認真的思考自己的夢想與未來，增加了與自己對話的時間。旅途中有幸遇到懂得欣賞自己才藝的人，才更確認自己的方向。她也鼓勵觀衆們多嘗試接觸不同領域的事物以培養興趣，讓自己的生活更添色彩。 《Tea Philo哲學茶席》規劃於今年4月至11月間，邀請臺灣藝文界傑出專業人士赴馬進行講座分享。7月份將請來臺灣丞舞製作團隊藝術總監兼著名現代舞團雲門2編舞家蔡博丞，於7月15日（週六）下午2:30時在吉隆坡邵氏大廈的紫藤茶文化廣場進行，主題為《丟出屬於自己世代的聲音》，除了分享自己的舞蹈專業，届時也會開放90分鐘的示範教學課程作交流學習。活動為免費入場，有興趣出席者可預先報名以免向隅。欲知詳情，請至《Tea Philo哲學茶席》官方臉書或致電策劃執行單位雲手基金會諮詢專線＋60-16-673-5938。



訊息來源：文化部



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