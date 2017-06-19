（中央社台北19日電）中國航天科技集團表示，今天在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭發射「中星9A」廣播電視直播衛星，發射過程中，火箭三級工作異常，衛星未能進入預定軌道，具體原因正在調查分析。



中新網報導，中國航天指出，目前中星A9衛星太陽帆板和天線已展開，衛星系統工作情況正常。各方正在採取有效措施中。1060619