大陸中星A9衛星火箭發射失敗未入軌中央社 (2017-06-19 16:21)
（中央社台北19日電）中國航天科技集團表示，今天在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭發射「中星9A」廣播電視直播衛星，發射過程中，火箭三級工作異常，衛星未能進入預定軌道，具體原因正在調查分析。
中新網報導，中國航天指出，目前中星A9衛星太陽帆板和天線已展開，衛星系統工作情況正常。各方正在採取有效措施中。1060619
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