雅達利新主機開發中？總裁證實此事NOWnews今日新聞 (2017-06-19 15:28)
根據美國遊戲權威網站 IGN 報導指出，雅達利（Atari）正在開發新的遊戲主機。上周雅達利官方突然釋出了一段神秘的影片，透露出一台名叫「Ataribox」的主機部分樣貌，看來是由木造材質打造，並在結尾打上「Coming Soon」字幕，似乎是要重返主機市場。
▲雅達利「Ataribox」宣傳影片。（影片／取自Youtube）
現今透露的情報相當稀少，不過雅達利CEO在日前接受海外媒體 GamesBeat 的訪問，證實雅達利「要重返硬體市場」，並表示雅達利新主機將會基於PC技術開發，他也說現在的展示仍不是最終版本，之後會跟玩家分享最新的情報。
先前雅達利最後發售的主機已經是1993年的「美洲虎」，不過在SEGA的SS與Sony的PS夾擊之下黯然退場，這次雅達利重返家機市場是否能打破現在Sony、微軟與任天堂的三國平衡呢？值得繼續觀察。
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