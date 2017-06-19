網際網路改變人類生活，最近幾年輪到電視收看行為受影響，美國調查公司Leichtman Research發布報告，目前美國有線電視訂閱戶約4861萬，Netflix訂閱戶5085萬，傳統與串流終於來到死亡交叉時刻。

美國電視訂閱近況，2012年時，Netflix訂閱戶約2341萬，傳統有線電視訂閱戶約5260萬，隨時間Netflix訂閱戶直線上升，2015年訂閱戶約4140萬，有線電視訂閱戶則微幅下降至4911萬，等到2017年第一季，Netflix超越了有線電視。

串流影音平台崛起早可以預料，目前Netflix全球訂閱戶接近1億，2016年第四季，Amazon Prime Video全球訂閱戶也約9400萬，Hulu全球訂閱戶也有1200萬，意味著全球都在串流影音平台成長下，逐漸改變收視習慣。

串流影音平台不僅購買版權，原創內容經費不斷提升，2016年Amazon原創內容投資超過20億美元，2017年預估成長約一倍，原創內容投資金額約45億美元，Netflix原創內容當然也越來越多，品質也越來越好。

相對於傳統有線電視，Netflix更能夠蒐集使用者喜好，整理數據提供創作劇組，能夠鎖定方向設定劇情；在串流平台刺激下，有線電視如HBO，在2015年推出線上串流平台HBO NOW，2017年2月美國訂閱戶約200萬。