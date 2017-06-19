巴黎航空展 空巴波音推中程新機拚場中央社 (2017-06-19 14:49)
（中央社巴黎19日綜合外電報導）航空業者今天齊聚法國巴黎參加全球最大型航空展，死對頭波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）競爭合約，其他新入行的業者則是亦步亦趨，緊跟著兩大巨頭之後。
法新社報導，中短程的單走道飛機是全球航空業者現在最爭相投入的機型，航空業對空巴A320的需求，讓這家歐洲公司在美國強敵波音積極重回中程飛機市場時，得以擁有一拚的優勢。
但兩大巨頭現在也無法壟斷業界了，其他挑戰者摩拳擦掌打算分一杯羹，特別是都已試飛中程機型的俄羅斯和中國大陸業者。
波音將在航空展上展示準備用以對付空巴的祕密武器737 Max 9。
空巴最大容量的中程飛機、全新的A321neo，全機都是經濟艙，可容納236個位置。
波音737 Max10容納量相當，但波音表示，此款機型不僅重量較輕，造價也較便宜。目前波音已經完成試飛，正在和客戶洽談下訂事宜。1060619
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