衛福部公布2016年國人十大死因，癌症仍然居首，平均每11分鐘2秒就有1人因癌症死亡；在十大死亡癌症中，肺癌、肝癌與腸癌繼續蟬聯癌症死因前3名，造成最多人死亡。不過，若以各類癌症的「平均生命年數損失」來看，首次擠進十大死亡癌症的卵巢癌則最折壽，讓患者少活15.3年。

衛福部公布2016年國人十大死因排行榜，癌症連續第35年居榜首，2106年癌症死亡人數為4萬7,760人，佔所有死亡人數27.7%，比前一年增931人，平均每11分2秒就有一人死於癌症，癌症死亡時鐘比前一年的11分13秒快了11秒。

國人十大癌症死亡率依序為：肺癌、肝癌、結腸直腸和肛門癌、女性乳癌、口腔癌、男性攝護腺癌、胃癌、胰臟癌、食道癌、卵巢癌。子宮頸癌則跌出十大，取而代之的是前一年排名第12的卵巢癌。

衛福部進一步分析，若以70歲為預期可活存年限計算，一旦罹癌，「平均生命年數損失」將達13.2年，也就是要比一般人少活13.2年。各類癌症中，又以卵巢癌最折壽，平均年損達15.3年，其次為乳癌及口腔癌達14.9年。

國健署副署長游麗惠表示，卵巢癌之所以最折壽，原因在於目前缺乏篩檢工具，發現罹癌時往往已晚，導致治療效果不理想，加上飲食西化、肥胖以及荷爾蒙影響，使得卵巢癌有年輕化趨勢。另外，子宮頸抹片篩檢推動有成，子宮頸癌的死亡率持續下降，也讓卵巢癌的排名提升。游麗惠：『(原音)卵巢癌死亡率增加除了早期沒有明顯症狀，無法早期篩檢治療，另外可能的原因也跟國人飲食西化及肥胖有關，我們也希望民眾能夠建立健康的生活形態，在飲食上能夠清淡。』

以標準化死亡率觀察，口腔癌、前列腺癌及卵巢癌都比前一年上升，其餘7項癌症則呈現下降，其中以食道癌、胃癌及肝癌分別下降6.5%、3.6%及2.5%較為明顯。雖然肺癌的死亡率仍然最高，游麗惠指出，在國內大力推動菸害防制之下，肺癌的標準化死亡率也已連續5年呈現下降趨勢。