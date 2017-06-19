耽美界閃亮新星作家ひなこ 2017漫博將首次登台NOWnews今日新聞 (2017-06-19 14:43)
▲ひなこ老師清爽的畫風。（圖／翻攝自「ひなこ」老師推特）
ひなこ老師表示對於即將舉辦的海外首場簽名會，令她十分的開心，因為不僅有機會可以與海外喜愛她的讀者直接面對面，還可以造訪台灣，這個她一直很想來拜訪的國家，希望這次的到訪可以有機會看看台灣美麗的風土民情並感受濃厚的台灣人情味，同時喜歡喝酒的但酒量不好的ひなこ老師也表示，除了上述的期盼之外，也想比較一下台灣的酒與日本的酒的差異性。
從國二開始在種種因緣際會之下，讓原本十分喜歡少女漫畫且想成為少女漫畫家的 ひなこ老師開始踏入了 BL 的世界，因此看過ひなこ老師作品的人會發現，其筆下如少女漫畫般俊美細膩又清爽的畫風，搭配上故事中濃厚且正統的耽美元素，兼之作品內容相當多元化，這種種的因素都讓日本及台灣有越來越多的讀者成為ひなこ獨特世界觀中的俘虜。在接觸過ひなこ的作品後，相信您也會愛上她所帶來的深刻感受。
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