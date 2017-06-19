繼日本、泰國等其他亞洲區域大賽後，《爐石戰記》全球巡迴賽將於七月接棒至台中，賽事將採無排名限制並開放 256 位參賽名額，徵召世界好手齊聚台中，共同爭奪榮耀！本次賽事總獎金為 1 萬 9 千元美金，晉級八強選手可獲得獎金及《爐石戰記》全球巡迴賽積分。

《爐石戰記》台中大賽報名方式將於 6 月 21 日 （三） 中午 12 時公布於官方部落格，並開放報名至 7 月 10 日 （一） 晚上 8 時止。因賽事名額有限，額滿即停止受理報名。賽事將於 7 月 14 日 （五） 展開，並於 8 月 4 日 （五） 及 5 日 （六） 於台中舉行八強決賽。欲瞭解更多《爐石戰記》台中大賽訊息，請參閱官方部落格。