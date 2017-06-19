（中央社班加羅爾18日綜合外電報導）Alphabet旗下的谷歌（Google）今天在其公司網站公告，將在其影音分享平台YouTube採取更多措施，辨識並移除恐怖主義或暴力極端主義的內容。



路透社報導，谷歌表示，將針對宗教至上或煽動性宗教影音內容採取更強硬立場，就算沒有明確違反其政策，仍將透過發布警告、不以這些內容販售用戶共享背書廣告，或不推薦這些影音。



除了訓練新的內容分類人員快速辨識並進行移除，谷歌還將運用更多工程資源，增加其使用的技術，以協助辨識極端主義影音內容。



谷歌法務長華克（Kent Walker）說：「儘管多年來我們和其他人都一直在致力辨識與移除違反我們政策的內容，但令人不安的事實是，我們這個產業必須承認，現在做的還不夠。」



谷歌將擴大與打擊極端主義的團體合作，辨識那些可能會被用來激化或召募極端分子的內容。（譯者：中央社許湘欣）1060619