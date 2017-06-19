防YouTube極端主義內容 Google加強措施中央廣播電台 (2017-06-19 11:36)
Google(谷歌)母公司Alphabet在18日宣布，將採取更多措施以辨別、並移除在影音分享平台YouTube上的恐怖主義和暴力極端主義內容。
Google表示，將對內容包含種族優越論以及宗教煽動等影音內容，採取更嚴格的措施，即使這類內容並未涉及違反使用規範，Google仍將發出警告，並擋下藉由廣告平台累積的營收。
Google也將運用更多技術協助辨識極端主義的影音內容，並快速下架。此外，Google也將擴大和反極端主義團體的合作，以辨別可能被用來激進化或招募激進主義者的內容。
近年來頻頻遭到激進伊斯蘭主義者攻擊的德國、法國以及英國等國家，都對包括臉書以及Google、推特等施壓，要求這些社群網站必須有更多作為，杜絕好戰內容和仇恨言論。
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