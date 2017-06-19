非核家園 南韓撤銷新核電廠興建計畫中央廣播電台 (2017-06-19 12:07)
南韓是全球最大的核電製造國家之一，但在今天(19日)宣布，將取消興建新核電廠的計畫。
南韓總統文在寅今天表示，南韓將不再興建新的核電廠，而現存的核電廠也將不會再延長使用期限。
文在寅是在關閉古里1號(Kori-1)核能發電反應爐時，做了以上宣布。古里1號核能發電反應爐從1978年就開始運行，是南韓最古老的核電機組，在今天正式退役，並將在2022年拆卸，這是南韓踏出永久廢核的第一步。
南韓去年全國三分之一的電力來自核能。根據世界核子協會(World Nuclear Association)，南韓是全球第五大核能生產國。
在競選期間，文在寅承諾將減少煤炭發電，並最終關閉境內所有核電廠。
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