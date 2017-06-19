躁鬱症患者相當難自我察覺，親友或自己可能都認為單純心情不好，未即時就醫獲得協助，讓憾事發生機會上升；手機應用程式BiAffect能分析使用者打字狀況，推論情緒高漲或低落，作為就醫與否根據。

美國歌手Demi Lovato曾經診斷罹患躁鬱症，情緒極度不穩定時，曾經連續創作七首歌，熬夜至隔日早上五時，預估美國目前約有570萬人，生活在躁鬱症影響下，情緒相當不穩定，必須就醫治療才能降低風險。

一項採用蘋果ResearchKit做為平台的競賽The Mood Challenge，應用程式BiAffect獲得優勝，BiAffect能夠追蹤使用者打字行為，判斷情緒波動，當躁鬱症患者發病時，表達會變得非常快，逐漸失去自我控制能力，當然也反應在輸入法打字上。

BiAffect研發成員Alex Leow，本身是芝加哥伊利諾大學的精神病學者，他說，除了打字速度外，BiAffect同時會分析拼字和語言特點，例如躁鬱症患者，偏好用短訊息，因為情緒高漲沒有耐心輸入長句子，也會忽略拼字提示。