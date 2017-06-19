衛生福利部今天(19日)公布2016年國人十大死因統計，癌症連續35年位居榜首，其次是心臟疾病、肺炎及腦血管疾病；受去年霸王級寒流影響，肺炎死亡人數大幅增加，增幅達13.5%。2016年總死亡人數為17萬2,418人，男性死亡人數為女性的1.5倍，因人口結構快速高齡化，65歲以上死亡人數明顯增加，較前一年增加6.6%。

衛福部公布2016年國人死因統計結果，十大死因的第1名依舊是癌症，已經連續35年位居榜首，其他依序為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。2016年肺炎死亡人數達1萬2,212人，較2015年增加1,451人，增幅達13.5%，排名順位與腦血管疾病對調，成為十大死因第3名。疾管署副署長莊人祥：『(原音)主要原因可能是去年1月下旬有一個霸王級寒流，以及人口結構高齡化影響，另外，去年初的流感疫情當然也有可能是其中的原因之一。』

2016年總死亡人數為17萬2,418人，較前一年增加5.4%，平均每天有471人死亡，每3分3秒有1人死亡，死亡時鐘較前一年快轉了8秒鐘。受人口結構快速高齡化的影響，65歲以上死亡人數明顯增加，達12萬2,256人，較前一年增加6.6%，佔總死亡人口的70.9%；各類死因中，也都可看到高齡化社會的身影，例如在排名第6的事故傷害中，除了交通意外佔了45%，跌倒致死也佔了21.4%，並比前一年增加11.3%。

雖然自殺已連續7年退出國人十大死因排行榜，今年排名第12，但受高齡化社會影響，年長者的自殺率仍高居不下，65歲以上的自殺死亡率為每十萬人口32.3人，是平均值的一倍以上。衛福部心口司長諶立中：『(原音)老年人在意的幾個問題，一個是他生病的問題，一個是他生活的問題，所以現在長照2.0下去，對65歲以上的老年人會是一個很好的支撐力量，所以我們預期這樣做下去，將來65歲以上老人的自殺率會比較平緩一些。』

就性別觀察，2016年男性死亡人數為10萬2,985人，女性為6萬9,433人，男性是女性的1.5倍；十大死因中，男性死亡率皆高於女性，其中又以事故傷害、慢性下呼吸道疾病的男性死亡率為女性的2.7倍，以及慢性肝病及肝硬化為2.6倍，高出幅度最多。