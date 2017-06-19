傳說寶可夢瑪夏多 官方公布入手方法NOWnews今日新聞 (2017-06-19 11:19)
在《精靈寶可夢 日．月》中登場的傳說寶可夢「瑪夏多」自公布以來入手方法一直是個謎，玩家們也紛紛表示按照正常流程玩遊戲是遇不到這隻寶可夢的，不過就在最近官方終於公布了瑪夏多的取得方式。
《精靈寶可夢》官方表示，有上映寶可夢全新動畫電影《劇場版精靈寶可夢 就決定是你了！》的電影院，在上映期間瑪夏多將會作為禮物發送給入場玩家！此外瑪夏多專用的Z技能「七星奪魂腿」也會一併送給玩家。看來台灣玩家想入手瑪夏多的話就得親自飛去日本才能入手了…。
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