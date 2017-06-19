你我個資，恐怕已被他人掌控！資安公司趨勢科技發現，Google Play內有800個應用程式，受到木馬程式Xavier內嵌，回傳使用者資訊，目前恐怕已有百萬人次下載，東南亞是首要重災區，但台灣也傳出災情。

趨勢科技表示，Xavier是一款廣告庫，可以內嵌在各種應用程式內，讓開發者能夠轉取廣告費，原本是無害程式碼，最近越來越複雜，隱藏有害作用出現，導致個人資料大量回傳，有心人士可以作為蒐集資訊方式。

Xavier可以躲過Google Play檢查，安裝在Android平台手機，回傳手機多項資訊，包含硬體製造商、SIM卡製造商、產品裝置ID、裝置名稱、使用語言、作業程式版本、已安裝程式、Google Play帳號、最常使用電子信箱等。

另一方面，資安業者Zscaler日前也在Android平台，發現一項潛藏在廣告的惡意程式Ks Clean，駭客將程式佯裝成系統清理工具，安裝完成要求使用者更新，結果安裝成另一項假冒檔案，要求開啟權限，導致不論何時都會跳出廣告視窗。