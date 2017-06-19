打擊愛滋沒策略 川普政府6專家不幹了中央廣播電台 (2017-06-19 07:56)
法新社18日報導，美國總統川普(Donald Trump)的愛滋病毒／後天免疫缺乏症候群(HIV/AIDS)諮詢委員會中，有6名首席顧問辭職，他們抱怨川普並不關心如何對抗這項疾病。
在一封16日刊登於「新聞週刊」(Newsweek)的信件中，舒特斯(Scott Schoettes)表示，川普政府對愛滋病「沒有策略」，他和其他5名同事離開這個委員會，在對抗疾病的鼓吹行動上將會更有效率。
舒特斯是浪達法律基金會(Lambda Legal)的愛滋病計畫負責人和顧問，他在13日辭去川普的HIV/AIDS諮詢委員會一職，和他一同的還包括布拉德利-史普林格(Lucy Bradley-Springer)、布朗(Gina Brown)、柏雷三世(Ulysses Burley III)、歐格(Michelle Ogle)和葛蘭納多斯(Grissel Granados)。
這個委員會的成員最多可達25人。
舒特斯表示，川普政府對因應HIV/AIDS沒有策略，在規劃HIV政策時沒有尋求專家的投入，而且最令人關切的是，推動那些將傷害到HIV感染者、阻止或逆轉對抗這項疾病戰役中已取得成果的立法。
舒特斯指出，如果無法確保美國的行政與立法領袖，能夠獲得專業與經驗的告知，人們將受到傷害，有些人甚至會因此送命。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【DIJIA】航空收納系列辦公椅/電腦椅B0047(三色任選)
- DIANA 超厚切領帶E款--第一代素面真皮跟鞋-漆黑
- 【時尚屋】巴比倫黃檀實木3.5尺加大單人床(058-2)
- Acer宏碁 VN7 15.6吋FHD/i5-6200U/4G/128GSSD+1TB/950m 4G
- FUJIFILM X-T2 單機身 (中文平輸)
- 【Lust 生活寢具】《夏日星晨..藍 》100%純棉、雙人5尺床包
- A.S.O 舒適通勤 全真皮蝴蝶結鑽飾跟鞋 淺灰色
- 【范登伯格】潘朵拉★法式浪漫風地毯-紅款(160x235cm)
- 【Sealife】海洋探險家 海/陸兩用全天候100米專業潛水照明/
- Daisuki CT02多功能後背寵物袋(L)
為什麼我們就是找不到外星人？有這12種可能性【北京新浪網】
傳說寶可夢瑪夏多 官方公布入手方法【NOWnews今日新聞】
《生化危機2：重製版》進行中 卡普空稱遊戲即將到來【北京新浪網】
OPPO R11上市就賣瘋：看了這款山寨機想打人【北京新浪網】
微軟Xbox One遊戲主機累計銷量達3620萬台【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》