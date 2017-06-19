法新社18日報導，美國總統川普(Donald Trump)的愛滋病毒／後天免疫缺乏症候群(HIV/AIDS)諮詢委員會中，有6名首席顧問辭職，他們抱怨川普並不關心如何對抗這項疾病。

在一封16日刊登於「新聞週刊」(Newsweek)的信件中，舒特斯(Scott Schoettes)表示，川普政府對愛滋病「沒有策略」，他和其他5名同事離開這個委員會，在對抗疾病的鼓吹行動上將會更有效率。

舒特斯是浪達法律基金會(Lambda Legal)的愛滋病計畫負責人和顧問，他在13日辭去川普的HIV/AIDS諮詢委員會一職，和他一同的還包括布拉德利-史普林格(Lucy Bradley-Springer)、布朗(Gina Brown)、柏雷三世(Ulysses Burley III)、歐格(Michelle Ogle)和葛蘭納多斯(Grissel Granados)。

這個委員會的成員最多可達25人。

舒特斯表示，川普政府對因應HIV/AIDS沒有策略，在規劃HIV政策時沒有尋求專家的投入，而且最令人關切的是，推動那些將傷害到HIV感染者、阻止或逆轉對抗這項疾病戰役中已取得成果的立法。

舒特斯指出，如果無法確保美國的行政與立法領袖，能夠獲得專業與經驗的告知，人們將受到傷害，有些人甚至會因此送命。