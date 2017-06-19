■閻？岳

6月16日，央行更新的「金融機構人民幣信貸收支表」顯示，5月份中央銀行外匯占款（以下簡稱「外匯占款」）為215496.18億元人民幣，較4月份下降293.34億元。儘管外匯占款已經連續19個月下降，但降幅卻是連續第六個月收窄。由於近期人民幣匯率企穩以及跨境資本流動情況的改善，筆者認為，下半年（最早6月份）外匯占款就存在轉正的可能。

外匯占款科目的出現始於2016年年初，不再包含金融機構從事外匯買賣而佔用的人民幣資金，之前在金融機構人民幣信貸收支表中體現為「外匯買賣」科目。對於外匯占款統計口徑的變化，央行在當年2月26日召開的G20媒體發佈會上解釋稱，此舉是對信貸收支報表科目的優化，目的是保證統計報表體系的科學、清晰和簡潔，使指標反映的信息純凈，指向明確，避免市場誤讀。

央行稱，發展到今天，外匯占款已經遠離了原始涵義，更不是對資本流動的真實反映。事實上，商業銀行自營的外匯市場交易不必然影響央行外匯占款，也不必然反映資本流動。今後分析人士仍可根據跨境資金流動的其他指標對我國資本流動進行判斷和解讀。

外匯占款統計口徑的變化，也是外匯占款連續19個月下降的原因之一。但從去年12月份開始，外匯占款的降幅就連續收窄。筆者獲得的統計數據顯示，去年10月份外匯占款環比下降2678.64億元，11月份降幅增至3826.76億元，12月份降幅收窄至3178.02億元，今年1月份為2087.66億元，2月份為581.19億元，3月份為546.91億元，4月份為419.98億元，5月份降幅進一步收窄至293.34億元。

從上面這組數據可以看出，從今年2月份開始，外匯占款降幅就大幅度收窄，到5月份已經不足300億元，照此趨勢，這一數據在下半年就有可能轉正，極端的情況則有可能在6月份就會轉為正增長。

之所以做出這種判斷，主要有兩個原因：一是人民幣匯率企穩。5月26日，央行開始在人民幣對美元匯率中間價報價模型中引入逆周期因子。這一改革的主要目的是適度對沖市場情緒的順周期波動，緩解外匯市場可能存在的「羊群效應」。在正式推出這項改革措施之前，已有部分銀行先行進行了試點，並取得了不錯的效果。

在5月中旬全面實施這一改革舉措后，從跨境資本流動數據綜合來判斷，逆周期因子確實起效，人民幣匯率趨於穩定，且預期更加透明和市場化。這種變化將在6月份的外匯占款數據中將體現的更為明顯。

二是在人民幣匯率企穩后，跨境資金流出情況有所改善。我國外匯儲備餘額連續4個月上升，5月末比4月末增加240億美元，增幅有所擴大。5月份銀行代客結匯8495億元，售匯9347億元，結售匯逆差852億元，較4月份的881億元的逆差有所縮窄。

外匯占款與上面這組數據說明，當前我國跨境資金流動回穩向好、外匯供求保持基本平衡的內外部環境依然存在。儘管美聯儲年內已經加息兩次，但市場對人民幣匯率保持穩定的信心更加堅定。

正是基於這兩個原因，筆者才做出外匯占款有可能轉正的判斷。這將對流動性起到一定的支撐作用。但即便外匯占款轉正，其態勢也將是溫和的，絕不會出現此前每月動輒增加幾千億元的情況。