證監會將進一步推動國內大宗商品期貨市場的改革創新

■本報記者？朱寶琛

6月17日，證監會副主席方星海在2017青島·中國財富論壇上表示，證監會將進一步推動國內大宗商品期貨市場的改革創新，促進財富管理行業和大宗商品市場的協同發展。

具體來看，將重點做好三方面工作：第一，支持財富管理機構配置大宗商品資產，提升財富管理水平。我國證券期貨經營機構已經開發出一些場外商品期權、遠期等衍生工具，但整體規模較小，難以滿足財富管理機構風險管理的需求。要提高證券期貨經營機構的綜合競爭力，穩妥發展場外衍生品市場，推動財富管理配置從標準化向個性化、多樣化發展。

目前，商業銀行、保險公司、養老基金等參與期貨市場還有一些政策限制。要繼續積極與有關部門研究推動取消有關政策限制，在風險可控的前提下研究推進商業銀行、保險公司等其他金融機構有序利用期貨市場進行資產配置。

第二，繼續完善期貨品種體系建設，滿足財富管理的多元化需求。我國現有上市期貨期權品種已達到54個，基本覆蓋了農產品、金屬、能源、化工、金融等國民經濟主要領域，但一些戰略性資源品種和商品指數等領域發展還有空白。要做好原油期貨上市工作，持續開展天然氣等期貨品種的研究。在豆粕、白糖期權平穩運行的前提下，逐步擴大商品期權品種。

第三，加快推進期貨市場對外開放，實現財富管理的全球化布局。國內期貨市場部分合約的交易量在全球排名靠前，但尚未能掌握國際定價權。加快我國期貨市場對外開放，鼓勵全球財富管理機構將其納入配置範圍，有利於提升國內期貨市場的國際影響力。我們將從國際化程度較高的原油、鐵礦石等品種開始，逐步引入境外投資者利用國內商品期貨市場進行資產配置。提高交割效率，支持期貨交易所在境外設立交割倉庫和辦事處，推動完善「保稅交割」的相關政策。逐步推動國內大宗商品期貨價格成為亞太甚至全球的基準價格，形成公開透明的「中國價格」。

方星海同時表示，經過20多年的發展，我國大宗商品期貨市場已經具備為財富管理配置資產的基本條件：一是我國大宗商品期貨市場規模不斷擴大，初步具備大類資產配置所需的市場容量；二是國內大宗商品期貨價格的風險回報特點使其具備大類資產配置的價；三是以大宗商品為基礎資產的金融產品佔整體資管產品的比重還很低。

「目前我國戰略資源儲備主要依賴政府資金支出，更多地引導民間財富管理資金進入大宗商品市場，可以起到『藏戰略儲備於民』的作用，具有特殊的重要意義。」方星海說。