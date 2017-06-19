■本報記者？朱寶琛

我國股票市場設有日內10%的漲跌幅限制，投資者通常將漲停解讀為市場對該股的樂觀預期。不法分子利用投資者「追漲」的心理，人為製造「漲停板」，吸引投資者跟風買入推高股價，一旦操縱者獲利出逃，股價就會失去支撐，甚至出現持續暴跌，使追高買入的中小投資者成為「接盤俠」。

我們以唐某某為例，來看看漲停板操縱者的手法。他在三個交易日內即完成操縱「X」的「建倉-拉抬-出貨」全流程，非法獲利3634萬元。

2015年3月23日，唐某某買入「X」214萬股，成交金額4144萬元，成交均價為每股（下同）19.37元，完成建倉。第二天，唐某某從上午10:42開始，以18.91元至漲停價21.32元的價格和100倍於同檔位其他投資者申報總量，在短短31分鐘內將「X」股價拉至漲停，上漲幅度達12.7%。中午收盤前「X」短暫打開漲停，唐某某又以漲停價和超過賣盤55倍的申買量，5分鐘內將股價再次推至漲停。下午開盤后，唐某某繼續以漲停價申報買入2796萬股，形成巨量堆單將股價封死在漲停板上。

3月25日開盤集合競價期間，唐某某以23.45元的價格（高於前收盤價9.77%）申報買入700萬股，接近同期市場申報買入量一半，並在9時19分48秒前全部撤單。按照交易規則，9時20分后將不能撤單，顯然唐某某的目的不是真實成交，而在於誤導其他不知情的投資者以為買盤洶湧而跟進搶籌，推升開盤價格。果然，當日「X」以22.8元價格開盤，漲幅6.94%。唐某某達到目的，開盤后即反向出貨，陸續以22.8元至21.24元價格賣出前期持股，25日「X」價格一路振蕩下行，以21.21元收盤。開盤時跟進的投資者恐怕只能望「盤」興嘆，而唐某某早已賺得盆滿缽滿。

活躍在漲停板上的操縱者和正常投資者的交易行為有明顯的區別，他們在成功拉升股價后隨即反向賣出，或者大量撤單以避免真實成交，反映出他們的意圖在誘騙其他投資者跟風買入，而沒有真實投資目的。這種行為違反了《證券法》第七十七條禁止單獨或者通過合謀，集中資金優勢、持股優勢連續買賣，或者以其他手段操縱證券交易價格或者證券交易量的規定，構成《證券法》第二百零三條操縱市場的情形，當然難以逃脫證監會的法眼，2014年和2015年唐某某因操縱市場先後被證監會兩次行政處罰，為規避監管，唐某某轉戰香港，通過滬港通繼續操縱A股股票，「魔高一尺、道高一丈」，2017年證監會再次將唐某某等人繩之以法，前後共開出12億元罰單。

唐某某的行為告訴我們，漲停板未必「喜大普奔」，也可能深埋騙局。投資者對於價格非理性變化的股票，不要盲目追漲，要全面考察公司的經營業績、發展前景，關注上市公司信息披露或者同行業情況，注重公司內在價值是否發生變化。如果沒有這些「基本面」的支撐，股價突然漲停，此中恐有蹊蹺。一旦落入違法者設下的「陷阱」，將遭受嚴重損失。假設投資者小明被唐某某的操縱行為誤導，因前一天漲停沒有買到，忍不住於3月25日以22.8元的開盤價買入100萬元的「X」，則當日浮虧就將近7萬元。因此，投資者應當樹立並堅持價值投資的理念。規避損失的一個重要方法就是不盲目追漲，不參與市場過度惡炒，形成良好的投資習慣，妥善管理和防控投資風險。