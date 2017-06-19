關於增加海通證券股份有限公司為工銀瑞信如意貨幣市場基金銷售機構的公告北京新浪網 (2017-06-19 01:28)
根據工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」）與海通證券股份有限公司簽署的基金銷售協議，海通證券股份有限公司從2017年6月19日起銷售工銀瑞信如意貨幣市場基金（基金簡稱：工銀如意貨幣A，基金代碼：003752;？基金簡稱：工銀如意貨幣B，基金代碼：003753）。
投資者可通過以下途徑諮詢詳情：
1、海通證券股份有限公司
客戶服務電話：95553
網址：http://www.htsec.com/
2、工銀瑞信基金管理有限公司
客戶服務電話：400-811-9999
網站：http://www.icbccs.com.cn
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，購買貨幣市場基金並不等於將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資於上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書等法律文件，並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2017年6月19日
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