證券代碼：603660？？？？？？？？？？？？？證券簡稱：蘇州科達？？？？？？？？？？？？？？？公告編號：2017-019

蘇州科達科技股份有限公司2016年年度權益分派實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

每股分配比例

A股每股現金紅利0.072元

相關日期

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差異化分紅送轉：？否

一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配方案經公司2017年5月5日的2016年年度股東大會審議通過。

公司2016年年度股東大會決議公告刊登在？2017？年？5？月6？日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）供投資者查詢。

二、分配方案

1.發放年度：2016年年度

2.分派對象：

截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱「中國結算上海分公司」）登記在冊的本公司全體股東。

3.分配方案：

本次利潤分配以方案實施前的公司總股本250,000,000股為基數，每股派發現金紅利0.072元（含稅），共計派發現金紅利18,000,000元。

三、相關日期

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四、分配實施辦法

1.實施辦法

（1）除下列自行發放對象外，其他股東的紅利委託中國結算上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊並在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可於紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

2.自行發放對象

股東陳冬根、蘇州藍貳創業投資有限公司、蘇州高錦創業投資有限公司、蘇州藍壹創業投資有限公司、陳衛東的本次紅利由本公司自行發放。

3.扣稅說明

（1）對於自然人股東持有的公司無限售條件的A股，根據《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅〔2012〕85？號）和《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅〔2015〕101？號）的相關規定，個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。

對個人持股1年以內（含1年）的，上市公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，由中國證券登記結算有限責任公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份託管機構從個人資金賬戶中扣收並划付中國證券登記結算有限責任公司，中國證券登記結算有限責任公司於次月5個工作日內划付上市公司，上市公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

具體實際稅負為：股東的持股期限在？1？個月以內（含？1？個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為？20%；持股期限在？1？個月以上至？1？年(含1？年)的，暫減按？50%計入應納稅所得額，實際稅負為？10%；持股期限超過？1？年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。

（2）對於自然人股東持有公司限售股，根據《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅〔2012〕85號）的相關規定，解禁前取得的股息紅利繼續暫減按50%計入應納稅所得額，適用20%的稅率計征個人所得稅，實際稅負為10%，稅後每股實際派發現金紅利為0.0648元。

（3）對於合格境外機構投資者（QFII），根據國家稅務總局頒布的《關於中國居民企業？向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47號）的規定，按10%的稅率代扣代繳企業所得稅，稅後每股實際派發現金紅利為0.0648元；如其認為取得的紅利收入需要享受任何稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得紅利后自行向主管稅務機關提出申請。

（4）證券投資基金從上市公司取得的股息紅利所得，根據財稅[2012]85號文和財稅[2015]101號文的規定，計征個人所得稅。

（5）對於其他機構投資者，本公司將不代扣代繳企業所得稅，由納稅人按稅法規定自行判斷是否應在當地繳納企業所得稅。

五、有關諮詢辦法

關於本次權益分派事項如有疑問，請通過以下聯繫方式諮詢：

聯繫部門：蘇州科達科技股份有限公司證券部

聯繫電話：0512-68094995

聯繫地址：蘇州市高新區金山路131號

郵政編碼：215000

特此公告。

蘇州科達科技股份有限公司董事會

2017年6月19日