■本報記者？喬川川？

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，截至上周四，滬深兩市兩融餘額出現四連升，達到8731.15億元，上周的前4個交易日累計融資凈買入額達82.92億元。其中，有526隻兩融標的股在此期間實現融資凈買入，佔56.38%。

對此，有市場人士表示，融資市場的逐步回暖，顯現出融資客對當前市場的積極態度，市場及個股的融資變化情況作為A股熱點走向的主要風向標之一，融資客布局的個股值得投資者關注。

進一步看，中國平安（8.23億元）、上汽集團（3.24億元）、五糧液（2.84億元）、貴州茅台（2.69億元）、招商銀行（2.47億元）、美的集團（2.43億元）和海康威視（2.43億元）等7隻兩融標的股上周前4個交易日累計融資凈買入額居前，均在2億元以上，另外包括京東方A、中國石化、億緯鋰能、凱樂科技、網宿科技、北緯通信、方大炭素和廣汽集團等在內的共有17隻標的股期間累計融資凈買入額也均在億元以上。

從融資餘額變化來看，共有25隻兩融標的股截至15日融資餘額較6月12日的融資餘額增幅均在10%以上，其中衛星石化（24.97%）、濟川葯業（20.40%）、上汽集團（18.99%）、華域汽車（17.53%）、海康威視（16.78%）、北緯通信（16.23%）和天山股份（15.01%）等7隻標的股截至15日融資餘額較6月12日的融資餘額增幅均在15%以上。

結合融資凈買入額以及融資餘額變化兩項數據來看，上汽集團、海康威視、億緯鋰能、北緯通信、廣汽集團、大華股份、天山股份、華域汽車和三安光電等9隻兩融標的股最受融資客青睞，6月12日至15日期間累計融資凈買入額均在億元以上且6月15日融資餘額較6月12日的融資餘額增幅均在10%以上。

事實上，上述融資客青睞的9隻標的股後市表現也備受券商機構的認可，有7隻個股近30日內被機構給予「買入」評級，其中上汽集團、海康威視、華域汽車、大華股份和廣汽集團等個股近30日內機構「買入」評級家數居前，均在4家以上，分別為：11家、7家、6家、5家和4家。

從上述9隻標的股上周市場表現來看，天山股份、億緯鋰能、北緯通信和廣汽集團等個股出現不同程度上漲，累計漲幅分別為：19.39%、8.69%、5.07%和3.48%。其中廣汽集團股價已連續11個交易日碎步上揚，連漲幅度達到9.96%，有所異動，最新收盤價為27.92元。對於該股，聯訊證券表示，公司是國內整車企業排名前二的龍頭企業，2016年營業收入和2017年一季度營業收入都保持在67%左右的增速，2017年一季度歸屬於母公司凈利潤同比增長為98.6%，大幅超市場預期。綜合考慮，上調公司目標價格為31.14元，維持「增持」評級。