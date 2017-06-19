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操縱市場這種行為扭曲證券期貨市場交易價格或交易量，嚴重擾亂正常市場交易秩序，誤導欺騙廣大投資者，因此，歷來是稽查執法的重點，是嚴厲打擊的對象。

然而，還是有試法者抱有僥倖心理，希望能夠逃過監管的「法眼」。

不難發現，違法主體操縱手法不斷變化，如借道大宗交易渠道、控制上市公司信息披露節奏、借道滬港通交易機制跨境操縱、「搶帽子」操縱等多種手段實施操縱，企圖逃避打擊。

與此同時，個別案件中還出現了多宗操縱手段交織的情形，比如，「吳峻樂與中鑫富盈合謀操縱特力A等股票案」中，利用持股優勢、資金優勢、在控制賬戶之間交易等手段操縱證券價格。

對於類似行為，證監會近年來一直加大處罰力度。比如，在「多倫股份異常交易案」中，證監會對鮮言罰款28.92億元，創下了證監會行政處罰罰款金額最高紀錄。另外，對多起案件的當事人的罰款金額是違法所得的3倍及3倍以上，有的甚至達到了5倍。

證監會頻頻開出巨額罰單，處罰市場操縱行為，顯示出監管層對嚴重違法行為的「零容忍」態度。

對投資者而言，對操縱市場也一定要擦亮眼睛，保持警惕。我們看到，日前證監會以「警惕市場操縱」為主題啟動「投資者保護·明規則、識風險」專項活動第二階段專項活動，教投資者識別四類市場操縱，提醒投資者不要盲目追漲殺跌、跟風炒作，以防遭受不法侵害。

最後再提醒一句：操縱市場具有較強的欺詐性和迷惑性，投資者一定要保持警惕，面對價格大幅波動的投資產品要理性分析判斷，不要盲目追漲殺跌、跟風炒作，防止遭受市場操縱的不法侵害。