證券代碼：002359？？？？？？？？？？？？證券簡稱：齊星鐵塔？？？？？？？？？？？？公告編號：2017-059

山東齊星鐵塔科技股份有限公司

關於2017年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2017年第二次臨時股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東齊星鐵塔科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十五次會議審議通過，公司於2017年6月30日（星期五）14:00召開2017年第二次臨時股東大會，公司已於2017年6月14？日發出了《關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。（具體詳見2017年6月14日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公告編號：2017—049）

2017年6月15日，公司董事會接到控股股東龍躍實業集團有限公司書面提交的《關於提議山東齊星鐵塔科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提議將《關於簽署暨關聯交易的議案》、《關於對外投資的議案》、《關於選舉第四屆董事會董事成員的議案》、《關於變更會計師事務所的議案》以臨時提案的方式提交公司2017年第二次臨時股東大會審議並表決。

根據《公司章程》第53條的規定，單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案后的2日內發出股東大會補充通知，公告臨時議案的內容。龍躍實業集團有限公司持有公司224,773,537股，佔總股本的35.15%，且其提案內容符合相關法律法規和《公司章程》的規定。因此，公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

本次補充僅對所涉及的上述議案進行調整，不影響會議通知的其他內容。現將補充調整后的公司2017年第二次臨時股東大會通知公告如下：

一、會議基本情況

1、召集人：公司董事會

2、會議的合法合規性：公司第四屆董事會第十五次會議審議《提請召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2017年第二次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。

3、會議召開時間：現場會議定於2017年6月30日（星期五）14：00

網路投票時間：2017年6月29日—2017年6月30日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年6月30日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年6月29日下午15：00至2017年6月30日下午15：00期間的任意時間。

4、會議表決方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平台，公司股東可在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票三種投票方式中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

5、股權登記日：2017年6月26日

6、出席對象：

（1）截至？2017年6月26日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司的董事、監事及高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

7、現場會議召開地點：公司一樓會議室

公司地址：北京市朝陽區建國路58號

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議的議案由公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十次會議、第四屆董事會2017年第三次臨時會議、第四屆監事會2017年第二次臨時會議審議通過後提交，相關公告詳見2017年6月14日、2017年6月19日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），提交程序合法合規，資料完備。

（二）本次會議審議議案

1、關於修改《公司章程》的議案

2、關於使用募集資金對北訊電信股份有限公司及其子公司增資的議案

3、關於對外擔保的議案

4、關於北訊電信股份有限公司向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案

5、關於終止投資EMBARK？VENTURES,L.P.（基金）的議案

6、關於簽署《資產轉讓協議》暨關聯交易的議案

7、關於對外投資的議案

8、關於變更會計師事務所的議案

9、關於選舉第四屆董事會董事成員的議案

本次選舉非獨立董事需要逐項表決，將採用累積投票制。

9.1選舉郝曉暉先生為公司第四屆董事會非獨立董事

9.2選舉陳岩先生為公司第四屆董事會非獨立董事；

9.3選舉周倩女士為公司第四屆董事會非獨立董事；

9.4選舉李維華先生為公司第四屆董事會非獨立董事。

10、關於選舉第四屆監事會監事成員的議案

本次選舉股東代表監事需要逐項表決，將採用累積投票制。

10.1？選舉顧明明為公司第四屆監事會股東代表監事；

10.2？選舉袁健為公司第四屆監事會股東代表監事。

根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，並及時公開披露。

上述第1、3、6項需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；上述第9、10項議案採取累積投票制進行，即股東所持每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可分開使用，但不得超過其擁有董事或監事選票數相應的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權。

三、提案編碼

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四、會議登記方法

1、現場會議登記方式：

凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東委託授權的代理人需持委託人股東帳戶卡、授權委託書、委託人身份證；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委託書、法人營業執照複印件以及法人證券帳戶卡，以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間、地點：2017年6月27日—28日上午8：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司證券與法務中心辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真形式登記，並請進行電話確認。

3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

五、參與網路投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會向股東提供網路投票平台，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票，網路投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項：

1、會議聯繫方式

聯繫單位：山東齊星鐵塔科技股份有限公司證券與法務中心

郵政編碼：100025

聯繫人：李偉？？張婷

聯繫電話：010-85932265？？？？傳真：010-85932269

2、網路投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

3、本次股東大會現場會議為期半天，參加現場會議的股東食宿、交通費自理。

山東齊星鐵塔科技股份有限公司董事會

二〇一七年六月十八日

附件1

參加網路投票的具體操作流程

一、網路投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362359」，投票簡稱為「齊星投票」。

2、填報表決意見或選舉票數。

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①？？選舉非獨立董事4名（如提案9，有4位候選人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②？選舉股東代表監事2名（如提案10，有2位候選人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2？位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2017年6？月30日的交易時間，即9:30—11:30？和

13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017？年6月29？日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月30日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

授權委託書

委託人名稱：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？持股數量：

茲全權委託？？？？？？？？？？？？先生/女士代表本人（或單位）出席2017年6月30日召開的公司2017年第二次臨時股東大會，並授權對以下議題進行表決：

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委託人簽名：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？委託人身份證號碼：

（法人單位蓋章）

受託人簽名：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？受託人身份證號碼：

委託日期：？？？？？年？？？？月？？？日