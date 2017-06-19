特別提示

唐山三孚矽業股份有限公司（以下簡稱「發行人」、「三孚股份」）首次公開發行不超過3,755.66萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱「本次發行」）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]824號文核准。本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）？和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。

發行人與保薦機構（主承銷商）華龍證券股份有限公司（以下簡稱「保薦機構（主承銷商）」）協商確定本次發行股份數量為3,755.66萬股，全部為新股，不安排老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為2,300.06萬股，占本次發行數量的61.24%；網上初始發行數量為1,455.60萬股，占本次發行數量的38.76%。本次發行的價格為9.64元/股。

三孚股份於2017年6月16日（T日）通過上海證券交易所交易系統網上定價發行「三孚股份」A股1,455.60萬股。

本次發行在發行流程、網上網下申購及繳款等環節有重大變化，敬請投資者重點關注，並於2017年6月20日（T+2日）及時履行繳款義務：

1、網下投資者應根據《唐山三孚矽業股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告》（以下簡稱「《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》」），於2017年6月20日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。認購資金應當於T+2日16:00前到賬。

網上投資者申購新股中籤后，應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2017年6月20日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項划付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。？網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。

一、網上申購情況及網上發行初步中籤率

根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為14,204,218戶，有效申購股數為104,056,987,000股。網上發行初步中籤率為0.03248316%。配號總數為104,056,987個，號碼範圍為100,000,000,000？-？100,104,056,986。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中籤率

根據《唐山三孚矽業股份有限公司首次公開發行股票發行公告》公佈的回撥機制，由於啟動回撥前網上有效申購倍數約為7,148.74倍，超過150倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發行股份的51.24%股票由網下回撥至網上。

回撥機制實施后發行結構如下：網下最終發行數量為375.56萬股，占本次發行總量的10%；網上最終發行數量為3,380.10萬股，占本次發行總量的90%。回撥機制啟動后，網上發行最終中籤率為0.03248316%。

三、網上搖號抽籤

發行人與保薦機構（主承銷商）定於2017年6月19日（T+1日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上申購的搖號抽籤，並將於2017年6月20日（T+2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公佈網上搖號中籤結果。

發行人：唐山三孚矽業股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華龍證券股份有限公司

2017年6月19日

保薦機構（主承銷商）：華龍證券股份有限公司