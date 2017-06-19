關於增加上海朝陽永續基金銷售有限公司為我公司所管理部分公開募集證券投資基金銷售機構的公告北京新浪網 (2017-06-19 01:29)
根據我公司與上海朝陽永續基金銷售有限公司簽署的銷售協議，上述公司自2017年6月21日起辦理我公司管理的九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金（代碼：001305）、九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金（A類：000892）、九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基金（A類：001897）、九泰久穩保本混合型證券投資基金（A類：002453；C類：002454）、九泰日添金貨幣市場基金（A類：001842；B類：001843）、九泰久鑫債券型證券投資基金（A類：002840；C類：002841）、九泰銳智定增靈活配置混合型證券投資基金（代碼：168101）、九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金（代碼：168102）、九泰銳益定增靈活配置混合型證券投資基金（代碼：168103）、九泰銳豐定增兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金（代碼：168104）、九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金（代碼：168105）、九泰銳誠定增靈活配置混合型證券投資基金（代碼：168108）的銷售業務。
一、辦理場所及諮詢辦法
1、上海朝陽永續基金銷售有限公司
客戶服務電話：400-699-1888
網址：http://www.998fund.com/
2、九泰基金管理有限公司
客戶服務熱線：400-628-0606
網站：www.jtamc.com
二、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資於上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書、臨時公告等資料，投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2017年6月19日
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