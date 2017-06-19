證券代碼：000893？？？？？？？？？？證券簡稱：東凌國際？？？？？？公告編號：2017-060

廣州東凌國際投資股份有限公司第六屆董事會第四十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州東凌國際投資股份有限公司(以下簡稱「東凌國際」或「公司」)第六屆董事會第四十次會議的會議通知於2017年6月16日以郵件方式發出，本次會議因情況緊急，會議於2017年6月17日下午以通訊方式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加會議董事9人。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

公司董事會於2017年6月15日晚收到公司股東中國農業生產資料集團公司（下稱「中農集團」）向公司董事會發出的《中國農業生產資料集團公司關於廣州東凌國際投資股份有限公司2016年年度股東大會的臨時提案函》（中農函字[2017]33號、中農函字[2017]34號，下稱「提案函」），提請公司董事會增加2016年年度股東大會分別審議下列臨時提案：（1）關於提請股東大會確認第六屆董事會第三十四次會議決議第14項內容無效的議案；（2）關於提請股東大會確認中國農業生產資料集團公司於2017年6月12日向2016年年度股東大會所提出的各項提案屬於股東大會審議許可權並提交本次股東大會的議案。

公司董事會針對上述事項審議並表決下列議案：

一、關於中國農業生產資料集團公司提請公司2016年年度股東大會增加《關於提請股東大會確認第六屆董事會第三十四次會議決議第14項內容無效的議案》臨時提案的議案

表決結果：2票同意、7票反對、0票棄權。經與會董事審議，董事會不同意將中農集團提請的臨時提案提交公司2016年年度股東大會審議，本議案未獲得通過。

二、關於中國農業生產資料集團公司提請公司2016年年度股東大會增加《關於提請股東大會確認中國農業生產資料集團公司於2017年6月12日向2016年年度股東大會所提出的各項提案屬於股東大會審議許可權並提交本次股東大會的議案》臨時提案的議案

表決結果：2票同意、7票反對、0票棄權。經與會董事審議，董事會不同意將中農集團提請的臨時提案提交公司2016年年度股東大會審議，本議案未獲得通過。

以上提案的具體內容詳見公司同日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《中國農業生產資料集團公司關於廣州東凌國際投資股份有限公司2016年年度股東大會的臨時提案函》（中農函字[2017]33號、中農函字[2017]34號）。

除董事柳金宏、武軼外，其他七名董事反對意見如下：

1、首先，公司第六屆董事會第三十四次會議系依法召集、召開並經表決形成的有效決議。根據《中華人民共和國公司法》第二十二條「公司股東會或者股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的無效。股東會或者股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷」和《公司章程》第三十七條「股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷」的規定，若中農集團認為公司第六屆董事會第三十四次會議決議內容違反了相關法律法規，應當依據前述規定向有管轄權的人民法院提出確認無效或申請撤銷。在該次董事會決議未被人民法院依法確認為無效或撤銷之前，具有法律約束力，相關各方應當遵照並履行該決議內容。股東大會不是司法機關或證券監督管理主管機關，無權對董事會決議內容的有效性做出認定，現中農集團擬向公司股東大會提出確認該決議無效明顯違反前述規定，且無任何其他法律依據。

其次，根據《股東大會規則》第十三條「股東大會提案應當符合下列條件：(一)內容與法律、行政法規，其它規範性文件和公司章程的規定不相抵觸，並且屬於公司經營範圍和股東大會職責範圍；(二)有明確議題和具體決議事項；(三)以書面形式提交或送達董事會」和《公司章程》第五十五條「提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定」的規定，中農集團要求確認公司第六屆董事會第三十四次會議第14項決議無效的議案也不屬於股東大會審議的職權範圍。

2、首先，針對中農集團提出的要求「確認中國農業生產資料集團公司於2017年6月12日向2016年年度股東大會所提出的各項提案屬於股東大會審議許可權」提案內容，根據《股東大會規則》第十三條「股東大會提案應當符合下列條件：(一)內容與法律、行政法規，其它規範性文件和公司章程的規定不相抵觸，並且屬於公司經營範圍和股東大會職責範圍；(二)有明確議題和具體決議事項；(三)以書面形式提交或送達董事會」和《公司章程》第五十五條「提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定」的規定，該提案內容不屬於股東大會審議的職權範圍，公司董事會作為本次2016年年度股東大會的召集人，不同意將中農集團的該提案內容提交股東大會審議。

其次，針對中農集團要求將「中國農業生產資料集團公司於2017年6月12日向2016年年度股東大會所提出的各項提案」「提交本次股東大會的議案」的提案內容，公司董事會於2017年6月14日依法召集、召開的第六屆董事會第三十九次會議經審議已作出有效的決議，認定周華萍女士補選為公司職工代表監事合法有效，中農集團提出罷免徐季平先生監事職務的議案、不予確認周華萍女士為公司監事的議案以及補選監事的兩項議案等四項議案是建立在周華萍女士當選監事違法的基礎之上，但周華萍女士當選監事並無違法違規之處。鑒於中農集團所提四項議案於法無據，該次董事會決議不同意將其提交股東大會進行表決。現基於第六屆董事會第三十九次會議決議同樣的理由，我們不同意將中農集團再次提交且內容相同的四項議案提交股東大會進行表決。

特此公告。

廣州東凌國際投資股份有限公司

董事會

2017年6月17日