關於取消華夏國企改革靈活配置混合型證券投資基金申購業務限額的公告北京新浪網 (2017-06-19 01:28)
公告送出日期：2017年6月19日
1公告基本信息
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2其他需要提示的事項
華夏基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」）決定自2017年6月19日起取消華夏國企改革靈活配置混合型證券投資基金對單個投資人單日累計申購申請金額不超過10萬元的限制，恢復辦理正常申購業務。
如有疑問，請撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）或登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）獲取相關信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○一七年六月十九日
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