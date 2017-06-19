本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）因籌劃重大事項，公司股票（證券簡稱：悅心健康，證券代碼：002162）於？2016？年12？月22日開市起停牌並披露了《關於籌劃重大事項的停牌公告》（公告編號：2016-055）。2017年1月6日，公司確認本次停牌的重大事項構成重大資產重組並披露了《重大資產重組停牌公告》（公告編號：2017-001）。2017年1月13日公司披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-002），2017年1月20日公司披露了《關於重大資產重組延期復牌暨進展的公告》（公告編號：2017－003）並自2017年1月23日開市起公司股票繼續停牌，其後公司於2017年2月3日、2月10日、2月17日分別披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-005、2017-006、2017-007）。2017年2月22日公司披露了《重大資產重組進展暨延期復牌的公告》（公告編號：2017-009）並自2017年2月23日起公司股票繼續停牌，其後公司於2017年3月1日披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-013），於2017年3月4日披露了《重大資產重組進展暨召開臨時股東大會延期復牌的公告》（公告編號：2017-015），於2017年3月13日、3月20日、3月27日、4月5日、4月12日、4月19日、4月26日、5月4日、5月11日、5月18日、5月25日、6月5日、6月12日披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-019、2017-021、2017-023、2017-033、2017-034、2017-035、2017-037、2017-038、2017-042、2017-043、2017-044、2017-045、2017-046）。

截至本公告披露日，公司及為本次交易聘請的獨立財務顧問、律師、審計師、評估師等中介機構正在積極推動本次重大資產重組相關的各項工作，本次重大資產重組方案尚需細化完善。公司將在相關工作完成後召開董事會，審議本次重大資產重組的相關議案，及時公告並復牌。

公司籌劃的重大資產重組事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。

特此公告。

上海悅心健康集團股份有限公司

董事會

二○一七年六月十六日

證券代碼：002162？？？？？？？？？？？證券簡稱：悅心健康？？？？？？？？？公告編號：2017-047

上海悅心健康集團股份有限公司重大資產重組停牌進展公告