上海悅心健康集團股份有限公司重大資產重組停牌進展公告北京新浪網 (2017-06-19 01:28)
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）因籌劃重大事項，公司股票（證券簡稱：悅心健康，證券代碼：002162）於？2016？年12？月22日開市起停牌並披露了《關於籌劃重大事項的停牌公告》（公告編號：2016-055）。2017年1月6日，公司確認本次停牌的重大事項構成重大資產重組並披露了《重大資產重組停牌公告》（公告編號：2017-001）。2017年1月13日公司披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-002），2017年1月20日公司披露了《關於重大資產重組延期復牌暨進展的公告》（公告編號：2017－003）並自2017年1月23日開市起公司股票繼續停牌，其後公司於2017年2月3日、2月10日、2月17日分別披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-005、2017-006、2017-007）。2017年2月22日公司披露了《重大資產重組進展暨延期復牌的公告》（公告編號：2017-009）並自2017年2月23日起公司股票繼續停牌，其後公司於2017年3月1日披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-013），於2017年3月4日披露了《重大資產重組進展暨召開臨時股東大會延期復牌的公告》（公告編號：2017-015），於2017年3月13日、3月20日、3月27日、4月5日、4月12日、4月19日、4月26日、5月4日、5月11日、5月18日、5月25日、6月5日、6月12日披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-019、2017-021、2017-023、2017-033、2017-034、2017-035、2017-037、2017-038、2017-042、2017-043、2017-044、2017-045、2017-046）。
截至本公告披露日，公司及為本次交易聘請的獨立財務顧問、律師、審計師、評估師等中介機構正在積極推動本次重大資產重組相關的各項工作，本次重大資產重組方案尚需細化完善。公司將在相關工作完成後召開董事會，審議本次重大資產重組的相關議案，及時公告並復牌。
公司籌劃的重大資產重組事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
董事會
二○一七年六月十六日
證券代碼：002162？？？？？？？？？？？證券簡稱：悅心健康？？？？？？？？？公告編號：2017-047
上海悅心健康集團股份有限公司重大資產重組停牌進展公告
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