證券代碼:002569？？？？？？？？？？證券簡稱：步森股份？？？？？？？？公告編號：2017-047

浙江步森服飾股份有限公司關於償還實際控制人對外投資的子公司無償借款的關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）經營發展的實際需要，接受實際控制人對外投資的子公司北京星河世界集團有限公司（以下簡稱「星河世界」）的7,000萬元無償借款（公告編號：2017－004）。

2017年6月16日，公司向星河世界償還了人民幣7,000萬元。

具體事項如下：

一、向關聯方還款的情況

2017年6月16日，公司向實際控制人徐茂棟對外投資的子公司星河世界償還了人民幣7,000萬元。

二、關聯方基本情況及程序說明

1、公司名稱：北京星河世界集團有限公司

2、類型：有限責任公司（法人獨資）

3、營業執照：91110108783239818E

4、住所：北京市海淀區上地信息路18號3005室

5、法定代表人：徐茂棟

6、註冊資本：5,000萬元

7、經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術培訓（不得面向全國招生）；企業管理諮詢；經濟貿易諮詢；設計、製作、代理、發佈廣告。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准后依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

關聯關係：徐茂棟先生為公司實際控制人；星河世界為徐茂棟先生對外投資設立的企業，同時徐茂棟先生為星河世界的實際控制人。

根據《深圳證券交易所上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定，本次還款事項構成關聯交易。公司向關聯方星河世界還款，公司不支付任何利息等費用，因此本次關聯交易無需經公司董事會審批。

三、本次償還關聯方款項對公司的影響

本次償還關聯方款項是正常的業務往來，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合公司正常經營發展需要。

特此公告。

浙江步森服飾股份有限公司

董事會

2017年6月17日