（上接D37版）

截至本招股意向書摘要簽署日，公司擁有的商標情況具體如下：

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（三）專利

截至本招股意向書摘要簽署日，公司及子公司共擁有57項專利，專利權人為岱美股份、舟山岱美和舟山銀岱，具體如下：

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（四）土地使用權

截至本招股意向書摘要簽署日，公司及下屬子公司擁有的土地使用權情況具體如下：

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注：舟山銀岱擁有岱國用(2011)第01301278號土地使用權證的土地主要用於建設職工宿舍。

公司全資子公司北美岱美在美國密歇根州擁有經營性不動產，土地編號為79-036-99-0005-713、79-036-02-0028-000和79-036-99-0002-000。2015年8月，北美岱美購置了一處經營性不動產，位於12025和12055？Dixie？Avenue？Redford，Michigan？48239，對應的土地編號為79-036-02-0030-002、79-036-02-0030-004;？79-036-02-0031-000;？79-036-02-0032-000和部分的79-036-99-0002-000。

六、同業競爭與關聯交易

（一）同業競爭

公司的主營業務為乘用車零部件的研發、生產、銷售及售後服務。

公司控股股東系岱美投資，其經營範圍包括實業投資、投資諮詢（不含金融、證券、期貨等涉及前置審批的項目），控股股東與公司不存在同業競爭。

為避免今後與公司之間可能出現的同業競爭，維護公司全體股東的利益和保證公司的長期穩定發展，公司控股股東岱美投資、實際控制人姜銀台和姜明及其家族重要成員姜英、葉春雷和姜月定分別向公司出具了《關於避免同業競爭的承諾》，對控股股東、實際控制人及其直接、間接控制的其他企業進行約束。

（二）關聯交易

1、關聯採購

單位：萬元

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注：岱津機械自2016年2月成為公司關聯方，2016年度關聯交易採購金額為2016年2月至12月

報告期內，公司主要向岱津機械採購鋁管鋁材、拉杆、冷板精密管、鋼絲骨架等原材料。因岱津機械2016年成為公司的關聯方，向其採購原材料構成關聯交易，2016年公司由岱津機械採購的原材料主要為鋁管和拉杆，採購價格與其他無關聯第三方對比情況如下：

單位：元/根、元/公斤、萬元

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由上表可見，公司由岱津機械採購的鋁管和拉杆的單價與從慈溪科勤金屬製品有限公司採購的鋁管和舟山市恆瑞汽配有限公司採購的拉杆的單價之間不存在重大差異。

博繁新材為子公司舟山銀岱的參股子公司，公司主要從其採購塑料粒子，採購金額較小，占採購總額比例較低。

公司發生的上述關聯交易，定價公允，不存在損害公司股東利益情形。

2、關聯銷售

單位：萬元

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3、支付薪酬

報告期內，公司支付給董事、監事及高級管理人員的薪酬，具體情況如下：

單位：萬元

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4、房屋租賃

（1）上海冠天向上海岱美租賃辦公樓

2015年7月1日，發行人子公司上海岱美與關聯方上海冠天就廠房租賃事宜達成協議，約定上海岱美將面積為500平方米的廠房自2015年7月1日起交付給上海冠天租賃使用，租金標準參照周邊廠房租賃市場行情確定為每月16元/平方米，支付方式為每年支付一次。2015年，發生關聯租賃金額4.8萬元；

2016年6月8日，上海岱美與上海冠天就廠房租賃事宜達成新的協議，約定上海岱美將位於上海市浦東新區航頭鎮航頭路117號1幢面積為1,000平方米的廠房租賃給上海冠天使用，租賃期自2016年7月1日至2017年12月31日，租金為24萬元/年，租金每年結算一次。2016年，發生關聯租賃金額共16.8萬元；2017年1-3月，發生關聯租賃租金金額共6.00萬元。

（2）博繁新材向舟山銀岱租賃廠房

2016年7月1日，發行人子公司舟山銀岱與關聯方博繁新材就廠房租賃事宜達成協議，約定自2016年7月1日起，舟山銀岱將面積為1,425平方米的廠房按每月12元/平方米的價格租賃給博繁新材使用，租金標準參照周邊廠房租賃市場行情確定，支付方式為每年支付一次。2016年，發生關聯租賃金額13.52萬元；2017年1-3月，發生關聯租賃租金金額共4.81萬元。

5、關聯擔保

報告期內，公司存在接受關聯方提供的銀行借款擔保，具體情況如下：

單位：萬元

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注：金愛維為姜銀台之妻，鞠文靜為姜明之妻；關聯擔保是否履行完畢以本招股意向書摘要簽署日為截止時點。

報告期內，公司存在接受關聯方提供的融資租賃擔保，具體情況如下：

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注：關聯擔保是否履行完畢以本招股意向書摘要簽署日為截止時點。

公司於2015年5月20日召開2014年年度股東大會，審議通過了《關於報告期內關聯交易確認的議案》，對2012年、2013年、2014年三個會計年度發生的關聯交易的公允性進行了確認。公司於2016年3月18日召開2015年度股東大會，審議通過《關於報告期內關聯交易確認的議案》，對2015年度發生的關聯交易的公允性進行了確認。公司於2017年2月27日召開2016年年度股東大會，審議通過《關於報告期內關聯交易確認的議案》和《關於預計2017年度日常關聯交易累計發生金額的議案》，對報告期內發生的關聯交易的公允性進行了確認，並對2017年日常關聯交易進行了預計。

公司獨立董事對公司報告期內的關聯交易進行了核查並發表了獨立董事意見，認為「董事會召集、召開董事會會議及作出決議的程序符合公司的《公司章程》、《董事會議事規則》以及《關聯交易管理制度》等有關規定；公司在報告期內發生的關聯交易均按照公允的市場價格確定交易價格，且交易金額占同期公司營業總收入的比例較小，對公司財務狀況和經營成果不構成重大影響；公司與各關聯方發生的關聯交易均嚴格遵守了相關法律法規和《公司章程》的規定，交易公平合理，定價公允，不存在損害公司及股東利益的行為。」

七、發行人董事、監事及高級管理人員

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注：陳俊、方祥勇自2017年2月擔任公司獨立董事，郝玉貴自2017年5月擔任公司獨立董事。

八、發行人控股股東、實際控制人情況

公司的控股股東系岱美投資，本次發行前持有公司225,306,917股股份，占本次發行前總股本的62.5853%。

姜銀台及其子姜明系公司實際控制人，姜銀台現任公司董事長，姜明現任公司副董事長兼總裁。兩人直接與間接合計控制公司89.4190%的表決權，其中，姜銀台直接持有公司16.6215%股權，姜明直接持有公司10.2122%股權；同時，姜銀台、姜明通過持有公司控股股東岱美投資的77.6770%股權間接控制公司62.5853%的表決權。

九、財務會計信息、管理層討論與分析

（一）合併報表

1、合併資產負債表

單位：元

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2、合併資產負債表（續）

單位：元

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3、合併利潤表

單位：元

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4、合併現金流量表

單位：元

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（二）非經常性損益情況

報告期內，公司的非經常性損益情況如下表所示：

單位：萬元

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（三）主要財務指標

1、凈資產收益率和每股收益

根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）的有關規定，公司的凈資產收益率和每股收益如下：

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2、其他重要財務指標

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注：上述財務指標，若無特別說明，均以合併口徑計算，計算各期每股指標時股數均取各期末股份公司股本數，具體計算公式如下：

1、資產負債率＝總負債/總資產

2、流動比率＝流動資產/流動負債

3、速動比率＝（流動資產？-？存貨）/流動負債

4、應收賬款周轉率＝營業收入/應收賬款平均餘額

5、存貨周轉率＝營業成本/存貨平均餘額

6、息稅折舊攤銷前利潤＝凈利潤？+？所得稅？+？利息支出？+？折舊？+？攤銷

7、利息保障倍數＝（稅前利潤？+？利息支出）/利息支出

（四）管理層討論與分析

截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年3月末，公司資產總額分別為186,672.11萬元、223,830.54萬元、256,427.59萬元和264,768.91萬元。資產規模方面，報告期內公司資產總額穩步增長：2015年末的資產總額較2014年末增幅為19.91%，2016年末的資產總額較2015年末增幅為14.56%。資產總額持續增長主要來自產銷規模的擴大和盈利能力的增強。資產結構方面，流動資產佔比較高，報告期各期末公司流動資產占資產總額的比例分別為64.46%、64.94%、65.03%和66.23%。

報告期各期公司營業收入分別為199,632.73萬元、232,462.23萬元、274,341.63萬元和73,302.22萬元，2015年同比增長16.44%，2016年同比增長18.02%。報告期內公司主營業務突出，產品銷售主要包括遮陽板、頭枕、頂棚控制器、汽車座椅等。公司主營業務成本包括直接材料、直接人工和製造費用，其中直接材料佔比較大。

2014年至2017年1-3月，公司主營業務的綜合毛利率分別為32.20%、34.43%、35.72%和38.36%，保持相對穩定。

報告期內，公司主營業務毛利率由2014年的32.20%提升至至2017年1-3月的38.36%；受益於EPP材料、塑料粒子、鏡片和標籤等主要原材料價格下降，以及2016年度美元匯率大幅上升的影響，遮陽板毛利率小幅上升；頭枕和頂棚中央控制器受益於原材料價格有所下降，美元匯率上升及產品結構變動影響，帶動頭枕和頂棚中央控制器毛利率上升。

報告期內，公司銷售費用、管理費用、財務費用合計分別為34,216.16萬元、37,374.07萬元、40,666.17萬元和11,680.06萬元，三項費用合計占營業收入的比例分別為17.14%、16.08%、14.82%和15.93%。隨著生產規模的不斷擴大，公司期間費用規模也逐漸擴大。

報告期內，公司凈利潤分別為22,762.56萬元、31,745.50萬元、44,436.07萬元和13,817.20萬元。2014年至2016年受到綜合毛利率穩步上升的影響，公司凈利率水平也有所提升，盈利能力增強。

近年來國際及國內汽車工業持續增長，汽車零部件行業同步發展。報告期內，公司充分利用突出的規模效應、有效的成本控制和穩定的產品品質，不斷擴大市場份額，業務發展良好，目前已成為國內汽車零部件行業的領先企業。

從長期來看，公司將堅持以乘用車零部件業務為核心，藉助多年積累的市場優勢和成本優勢，積極開拓新客戶和新產品，繼續保持並努力提升行業地位。本次募集資金投資項目的建成將有助於促進公司營業收入的穩步增長，盈利能力也會得到進一步提高。

（五）股利分配情況

1、發行人報告期內現行的股利分配政策

公司股利分配方案由董事會根據公司業務發展目標擬定，經股東大會審議通過後執行。根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司股利分配政策的一般規定如下：

（1）公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅後利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但公司章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

（2）公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金不得用於彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。

（3）公司利潤分配政策為：重視對股東的合理投資回報，分配和積累並重的原則。

2、報告期歷次股利分配情況

（1）2014年股利分配情況

①2013年年度利潤分配

根據2014年3月22日公司第三屆董事會第二次會議決議，公司擬訂2013年度利潤分配預案如下：公司擬以2013年末股本18,000萬股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利3.8元（含稅），共計派送現金股利6,840萬元，剩餘未分配利潤結轉下年度。上述議案已經公司2013年年度股東大會審議通過。

②2014年中期利潤分配

根據2014年11月9日公司第三屆董事會第六次會議決議，公司擬訂2014年中期利潤分配預案如下：公司擬以2014年6月末股本17,472.03萬股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利0.57元（含稅），共計派送現金股利995.91萬元，剩餘未分配利潤結轉下半年。上述議案已經公司2014年第四次臨時股東大會審議通過。

（2）2015年股利分配情況

根據2015年4月30日公司第三屆董事會第七次會議決議，公司擬訂2014年度利潤分配預案如下：公司擬以2014年末股本17,472.03萬股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利3.8元（含稅），共計派送現金股利6,639.37萬元，剩餘未分配利潤結轉下年度。上述議案已經公司2014年年度股東大會審議通過。

（3）2016年股利分配情況

①2015年年度利潤分配

根據2016年2月26日公司第三屆董事會第十一次會議決議，公司擬訂2015年度利潤分配預案如下：公司擬以2015年12月末股本17,472.03萬股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利6.5元（含稅），共計派送現金股利11,356.82萬元，剩餘未分配利潤結轉下年度。上述議案已經公司2015年度股東大會審議通過。

②2016年中期利潤分配

根據2016年8月26日公司第三屆董事會第十二次會議決議，公司擬訂2016年中期利潤分配預案如下：公司擬以2016年6月末股本17,472.03萬股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利3元（含稅），共計派送現金股利5,241.61萬元，剩餘未分配利潤結轉下半年。上述議案已經公司2016年第一次臨時股東大會審議通過。

（4）2016年年度利潤分配情況

根據2017年2月7日公司第三屆董事會第十三次會議決議，公司擬訂2016年年度利潤分配預案如下：

現金分紅：公司以2016年12月31日總股本174,720,252股為基數，向全體股東每股派送現金紅利0.60元（稅前），共計派送現金紅利104,832,151元。

股票分紅：本次股票分紅，公司以2016年12月31日總股本174,720,252股為基數，對全體股東按1：1.060436589同比例送股（尾數不足一股，按上海證券交易所相關規則處理），共計劃送出紅股185,279,748股，此次股票分紅實施后，公司股份總數將由174,720,252股增至360,000,000股，股東持股比例保持不變。

上述議案已經公司2016年年度股東大會審議通過。

3、本次發行前滾存利潤的分配方案

根據公司2015年5月20日召開的年度股東大會決議，公司首次公開發行股票后，由公司新老股東共同享有本次公開發行股票前滾存的未分配利潤。

4、本次發行后的股利分配政策

公司本次發行上市后適用的《公司章程（草案）》（經2015年5月20日公司2014年年度股東大會審議通過）約定：

第一百五十四條？？公司利潤分配政策為：

（一）公司實行連續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配應重視對股東的合理回報併兼顧公司的持續發展；

（二）公司採取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利，利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍；

（三）在滿足日常生產經營的資金需求的前提下，公司可根據當期經營利潤和現金流情況進行中期現金分紅，具體方案經董事會審議后提交股東大會批准；

（四）公司每年以現金方式分配的股利應不少於當年實現的可分配利潤的20%，公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見；

（五）公司將保持股利分配政策的連續性、穩定性，如公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配政策的，需充分考慮獨立董事、外部監事和公眾投資者的意見，調整后的利潤分配政策不得違反中國證券監督管理委員會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議后提交股東大會批准。

第一百五十五條？？公司利潤分配決策程序為：

（一）公司應當多渠道充分聽取獨立董事和中小股東對利潤分配方案的意見，公司經理層結合公司股本規模、盈利情況、投資安排等因素提出利潤分配建議，由董事會制訂利潤分配方案。

（二）利潤分配方案應當徵詢監事會的意見，並經獨立董事2/3以上同意，獨立董事應當對利潤分配方案發表明確意見，董事會就利潤分配方案形成決議后應提交股東大會審議。

（三）公司應切實保障中小股東參與股東大會的權利，若符合章程規定的現金分紅條件而未提出現金分紅的，審議有關利潤分配議案時，應當提供網路投票等方式以方便中小股東參與表決。

（四）獨立董事和符合條件的股東可以向公司股東徵集其在股東大會上的投票權。

（五）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會必須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

第一百五十六條？？公司具體分紅規則為：

（一）現金分紅

在當年實現的凈利潤為正數且當年未分配利潤為正數的情況下，公司應當進行分紅，且以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的20%。

公司存在下列情形之一的，可以不按照前款規定進行現金分紅：

（1）公司未來12個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的50%，且超過30,000萬元（募集資金投資的項目除外）；

（2）公司未來12個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%（募集資金投資的項目除外）；

（3）審計機構對公司當年度財務報告出具非標準無保留意見的審計報告；

（4）分紅年度凈現金流量為負數，且年底貨幣資金餘額不足以支付現金分紅金額的。

董事會根據公司盈利、資金需求、現金流等情況，可以提議進行中期現金分紅。公司利潤分配方案應當以母公司報表可供分配利潤為依據，同時應加強子公司分紅管理，以提高母公司現金分紅能力。

存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用資金。

（二）股票分紅

在公司符合上述現金分紅規定，且營業收入快速增長，股票價格與股本規模不匹配，發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，董事會可以在實施上述現金分紅之外提出股票股利分配方案，並提交股東大會審議。

如公司同時採取現金及股票股利分配利潤的，在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，區分下列情形，實現差異化現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

第一百五十七條？？公司利潤分配政策調整條件和程序為：

（一）利潤分配政策調整的條件

公司根據有關法律、法規和規範性文件的規定，行業監管政策，自身經營情況、投資規劃和長期發展的需要，或者因為外部經營環境發生重大變化確實需要調整利潤分配政策的，在履行有關程序后可以對既定的利潤分配政策進行調整，但不得違反相關法律法規和監管規定。

（二）利潤分配政策調整的程序

董事會提出的調整利潤分配政策議案需經董事會半數以上董事表決通過，並經2/3以上獨立董事表決通過，獨立董事應當對利潤分配政策的調整發表獨立意見。

公司監事會應當對調整利潤分配政策的議案進行審議，並經監事會半數以上監事表決通過。

調整利潤分配政策的議案經上述程序審議通過後，需提交股東大會審議，並經出席股東大會股東所持表決權2/3以上通過。股東大會審議該等議案時，應當提供網路投票等方式以方便中小股東參與表決。

（六）子公司基本情況

報告期內，公司共有13家控股子（孫）公司，1家參股孫公司，其中舟山岱美已於2015年3月31日將所持有的德州岱美75%股權對外轉讓，哈爾濱岱美已於2015年7月向無關聯第三方轉讓，岱美電子已於2015年7月註銷完畢，墨西哥岱美於2015年9月通過受讓股權方式成為北美岱美的控股子公司，博繁新材於2016年4月通過出資設立成為舟山銀岱的參股子公司。各子（孫）公司基本情況如下：

1、上海岱美汽車零部件有限公司

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2、上海岱美科盟汽車電子有限公司

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3、舟山岱美汽車零部件有限公司

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4、舟山市銀岱汽車零部件有限公司

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5、天津岱工汽車座椅有限公司

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6、哈爾濱岱美汽車零部件有限公司

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哈爾濱岱美2014年虧損是因該公司主要客戶哈爾濱松花江內飾件有限公司採購額減少所致。

7、岱美汽車內飾歐洲有限公司（Daimay？Europe？GmbH）

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8、岱美商貿香港有限公司（Daimay？Trade？(Hongkong)？Co.,？Ltd.）

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9、北美岱美汽車零部件有限公司（Daimay？North？America？Automotive,？Inc.）

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10、岱美韓國有限公司（Daimay？Korea？Co.,？Ltd.）

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11、舟山銀美汽車內飾件有限公司

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12、德州岱美汽車座椅有限公司

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13、墨西哥岱美汽車零部件有限公司（Daimay？México？Automotive,S.de？R.L.de？C.V.）

為方便公司儘快在墨西哥境內開展業務，2015年9月7日，公司及子公司北美岱美分別與王建華及劉滬霞簽訂《股權轉讓協議》，由北美岱美受讓了王建華和劉滬霞各自持有的墨西哥岱美80%及19%的股權，岱美股份受讓了劉滬霞持有的墨西哥岱美1%的股權。墨西哥岱美的基本情況如下：

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因墨西哥岱美2015年尚未開展任何經營活動，故無2015年財務數據。

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14、博繁新材料岱山有限公司

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第四節？？募集資金運用

經公司2014年年度股東大會和2016年年度股東大會審議批准，本次發行及上市的募集資金扣除發行費用后，將主要投資於汽車內飾件產業基地建設項目、研發技術中心建設項目和補充流動資金項目，其具體情況如下：

單位：萬元

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本次募集資金到位后，公司將按照投資項目的實施進度及輕重緩急安排使用；若本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據實際情況需要以其他資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。

汽車零部件作為整車生產的必備組成部分，近年來其市場規模亦隨著全球汽車產銷量的提高而呈現出快速增長的趨勢。歐美國家已形成成熟的汽車工業體系，其主要整車廠商及一級零部件供應商基於生產成本、市場區位、資源協同配置的考慮已廣泛採用整車的全球分工協作戰略和零部件的全球採購戰略，由此中國及其他新興國家獲得了難得的市場機遇並實現汽車零部件產業的快速發展。但隨著市場對汽車性能和外觀要求的提高，汽車零部件行業的技術含量和市場集中度也得到相應提升並形成一定的市場進入壁壘，細分行業內已湧現出一批具有領先技術優勢、突出行業地位的龍頭企業。

2016年，中國汽車累計產銷量分別為2,811.88萬輛和2,802.82萬輛，同比增長14.76%和13.95%。由於國民經濟的健康發展和居民收入的持續改善，再結合當前較低的全國汽車保有量水平，我國預計在未來一段時間內汽車消費市場仍將保持快速發展的趨勢。國內外汽車市場良好的發展前景將會拉動對上游零部件產品的需求，從而為本次募集資金投資項目的實施創造出有利的市場環境。

第五節？？風險因素

一、市場風險

（一）行業周期波動的影響

汽車生產和銷售受宏觀經濟的影響較大，汽車產業與宏觀經濟的波動相關性明顯，全球及國內經濟的周期性波動都將對我國汽車生產和消費帶來影響。當宏觀經濟處於上升時期，汽車產業發展迅速，汽車消費活躍；反之當宏觀經濟處於下降階段時，汽車產業發展放緩，汽車消費增長緩慢。公司的業務收入主要來源於為整車廠配套的汽車內飾件產品的銷售，儘管公司的絕大多數客戶是國際知名整車廠商和一級供應商，經營穩定，業績良好，但如果其經營狀況受到宏觀經濟的不利影響，可能會造成公司的訂單減少、存貨積壓、貨款收回困難等情況，因此公司存在受經濟周期波動的影響導致的風險。

（二）汽車產業政策調整的風險

近年來，受益於國家關於整車及零部件產業的鼓勵發展政策，公司實現了快速的發展，但是，如果宏觀經濟過熱導致汽車產業投資過度或者汽車過度消費導致環境污染加劇、城市交通狀況惡化，國家鼓勵汽車生產和消費的政策可能發生調整，由此將影響整個國內汽車零部件行業的發展，進而產生不利於公司生產經營的風險。

二、經營風險

（一）經營業績下滑的風險

報告期內，公司主營業務經營良好，營業收入、凈利潤均穩步增長，但是未來如果公司的用工及原材料成本持續上漲，或者人民幣升值超過預期，國家對鼓勵汽車產業發展的政策進行調整，或者其他國家的汽車零部件進口貿易政策發生重大變化，將可能導致公司收入和利潤下滑的風險。

（二）客戶相對集中的風險

公司產品目前的主要客戶為通用、大眾、福特、克萊斯勒、標緻雪鐵龍等全球主要整車廠商和一汽、東風、長城等國內主要整車廠商，以及江森自控、安通林、李爾、佛吉亞等全球著名汽車零部件一級供應商。2014年至2017年1-3月，公司對前五名客戶的銷售額占同期營業收入的比重分別為69.40%、67.38%、65.45%和66.68%，客戶相對穩定且集中度較高，主要原因為：第一，世界汽車製造企業的集中度較高。根據中國汽車工業協會的統計數據，2014年，全球前10大整車生產廠商的產量約佔汽車整車市場的70.96%，其中豐田、大眾、通用的產量分別佔全球整車市場產量的11.55%、10.91%和10.59%；全球前10大乘用車廠商約佔72.54%的乘用車市場份額，其中大眾、豐田、現代的產量佔全球乘用車產量的13.55%、12.19%和10.59%。第二，通常情況下，汽車零部件生產企業須經過國際組織、國家和地區協會建立的零部件質量管理體系認證審核後方可成為整車廠商的候選供應商，一旦成為整車廠商的供應商，則雙方的合作關係較為穩定。供應商認證制度一方面一定程度上限制了整車廠商供應商數量的增加，另一方面也確保了已經認證的供應商地位的穩固。

如果公司主要客戶的需求下降，或轉向其他供應商採購，將給公司的經營及財務狀況產生不利影響。

（三）產品質量的責任風險

根據國際通行做法和我國《缺陷汽車產品召回管理規定》，汽車製造商須承擔其生產的缺陷汽車產品的召回義務，因此，汽車製造商對為其配套生產零部件企業產品的質量要求很高，每個汽車零配件均須加以標識，如果零部件質量存在問題，汽車製造商可以追溯要求汽車零部件生產企業進行賠償。公司一直以來嚴格執行ISO/TS16949：2009質量體系標準，對產品實施從開發到生產全過程的精密檢測和性能測試，憑藉較強的質量檢測能力，保證公司產品達到高質量要求，但如果因產品設計、製造過程把關不嚴等方面的原因導致產品存在缺陷而被召回，公司將面臨一定的賠償風險。

（四）油價波動影響

近年來，國際能源價格尤其原油價格波動較大。2014年下半年至2016年末，國際油價大幅下滑，2016年一季度探低至每桶不足30美元左右後回升直至突破每桶50美元，不排除未來進一步波動的可能，這將在一定程度上影響汽車的消費需求和本公司生產所需化工原料的價格，進而影響公司汽車零部件產品的生產和銷售。公司存在經營業績受油價波動影響的風險。

（五）產品研發風險

公司十分注重提升研發和創新能力，擁有一批經驗豐富的技術開發人員，具有較強的與市場需求同步的研發設計能力。目前，公司主要產品遮陽板、頭枕等產品的研發技術都擁有國家專利。但公司在新產品研發保持與市場同步的過程中，如果因設計失誤造成產品與客戶的要求不符或未能及時完成開發，不能滿足客戶需求，公司則面臨由此造成的業務經營遭受損失的風險；同時，公司還面臨著產品新技術、新工藝的研究開發方向可能失誤的風險。

三、管理風險

（一）實際控制人控制的風險

公司實際控制人為姜銀台和姜明，兩人在本次公開發行前直接和間接控制公司合計89.4190%的表決權；本次公開發行時，若本次新股發行數量為4,800萬股，則姜銀台和姜明直接與間接合計控制的公司股權比例仍然高達78.90%。雖然公司已經按照《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規和規範性文件的規定，建立健全了較為完善的公司治理結構並有效運行，但如果姜銀台和姜明利用其實際控制人地位，對公司的發展戰略、生產經營決策、利潤分配和人事安排等重大事項的決策實施不當影響或侵佔公司利益，則存在可能損害公司及其其他股東利益的風險。

（二）經營規模迅速擴張引致的管理風險

近幾年，公司通過積極實施國內外生產和服務基地的戰略布局，實現了持續高速的發展，取得了良好的經營業績，並積累了豐富的管理經驗，建立健全了經營管理制度體系，逐步完善了公司治理結構以及內部控制制度。但隨著公司資產、收入和業務規模的不斷擴大，經營管理半徑的進一步加大，特別是本次募集資金投資項目實施后，生產管理、組織管理以及內部控制的複雜程度和難度也將增加，公司存在著管理能力、管理制度和管理人才不能適應經營規模快速增長的風險。

四、財務風險

（一）產品出口涉及的反傾銷或匯率變動的風險

公司擁有產品進出口經營權，出口佔比較高。2014年至2017年1-3月，公司出口銷售金額分別為150,664.23萬元、177,230.71萬元、203,030.39萬元和57,132.13萬元，占當期主營業務收入的比重分別達到77.01%、77.74%、75.83%和80.18%。因此，如果進口國對公司產品採取反傾銷措施或實施加征反傾銷稅等貿易保護主義政策，則對公司產品的出口將產生不利影響。

另外，公司出口產品主要採用美元進行結算，雖然通過遠期結匯等方式可以降低匯率波動風險，但由於並未進行套期保值操作，公司出口銷售形成的應收賬款可能產生匯兌損失。自2005年7月國家調整人民幣匯率形成機制以來，人民幣兌美元的匯率波動較大。2014年至2017年1-3月，公司匯兌損失分別為571.15萬元、-1,909.38萬元、-3,412.62萬元6.89萬元。如果未來匯率波動導致匯兌損失擴大，將對公司產品的出口業務和經營成果造成一定程度的不利影響。

（二）存貨發生跌價的風險

報告期內，公司存貨相關的情況如下：

單位：萬元

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報告期內，公司存貨占流動資產的比例較高，且存貨周轉率偏低，系因公司根據既定的產品出口銷售模式，為及時滿足客戶需求而維持足夠的庫存規模所致。2014年至2017年3月末，公司存貨已分別計提跌價準備1,757.56萬元、2,842.12萬元、3,541.71萬元和3,851.53萬元，未來若因市場需求發生變化或競爭加劇導致存貨跌價或存貨變現困難，公司的盈利能力將受到不利影響。

（三）免抵增值稅未計提附加稅的風險

岱美股份和全資子公司上海岱美生產和銷售的遮陽板、頭枕、頂棚中央控制器均享受出口退稅優惠政策。根據《財政部國家稅務總局關於生產企業出口貨物實行免抵退稅辦法後有關城市維護建設稅教育費附加政策的通知》（財稅[2005]25號）的規定，經國家稅務局正式審核批准的當期免抵的增值稅稅額應納入城市維護建設稅和教育費附加的計征範圍，分別按規定的稅（費）率徵收城市維護建設稅和教育費附加。報告期內，相關稅務主管機關未要求岱美股份及上海岱美按照上述文件的規定繳納應繳納的城市維護建設稅及教育費附加，該項稅收優惠也無相關規範性文件作為依據，岱美股份及上海岱美存在被稅務機關要求補繳相關稅費或滯納金的風險。公司已將上述稅收待遇的影響金額計入了非經常性損益。報告期內，上述稅收優惠對公司利潤總額的影響情況如下表：

單位：萬元

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五、募投項目風險

（一）不能達到預期收益的風險

本次募集資金投資項目的可行性分析是基於當前經濟形勢、市場環境、行業發展趨勢及公司實際經營狀況做出的，儘管公司已經對募集資金投資項目的經濟效益進行了審慎測算，認為公司募集資金投資項目的收益良好、項目可行，但由於市場發展和宏觀經濟形勢具有不確定性，如果募集資金不能及時到位、市場環境發生重大不利變化或行業競爭加劇，將會對項目的實施進度和預期收益產生不利影響。

（二）攤薄即期收益的風險

本次公開發行完成後，公司總資產和凈資產規模將有所增加，總股本亦相應增加。公司擬將本次發行募集資金用於汽車內飾件產業基地建設項目、研發技術中心建設項目及補充流動資金。募集資金使用計劃已經過公司管理層的詳細論證，符合公司的發展規劃，有利於提高公司的盈利能力和競爭力。但由於募集資金從投入使用到產生回報需要一定周期，在公司股本和凈資產均增加的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等指標在短期內將出現一定幅度的下降。

第六節？？本次發行各方當事人和發行時間安排

一、各方當事人

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二、發行時間安排

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第七節？？備查文件

一、備查文件

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二、備查文件的查閱

（一）備查文件的查閱期間

周一至周五上午9:30--11:30，下午1:30--4:30

（二）備查文件查閱地點

1、發行人：上海岱美汽車內飾件股份有限公司

地址：上海市浦東新區北蔡鎮蓮溪路1299號

聯繫人：郭夢

電話：021-6894？5881？？？？傳真：021-2025？0261

2、保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

聯繫地址：上海市廣東路？689？號

聯繫人：鄭乾國

電話：021-23219000？？？？傳真：021-63411627

上海岱美汽車內飾件股份有限公司

2017年6月19日