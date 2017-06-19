證券代碼：002569？？？？？？？？證券簡稱：步森股份？？？？？？？？公告編號：2017-045

浙江步森服飾股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會於2017年6月5日，以傳真、電子郵件、專人送達等方式向全體董事和監事發出了《浙江步森服飾股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議的通知》。會議於2017年6月16日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事九名，實際出席董事九名，三名監事及其他相關人員列席會議。會議的表決方式為以現場結合通訊方式表決。會議由董事長陳建飛先生主持，會議對通知所列議案進行了審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議以投票方式審議通過了如下議案：

會議以9票同意、0票棄權、0票反對、0票迴避，通過了《關於籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》

具體內容請參見同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的公告》（公告編號：2017-046）。

特此公告。

浙江步森服飾股份有限公司

董事會

2017年6月19日