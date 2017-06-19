浙江步森服飾股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告北京新浪網 (2017-06-19 01:29)
證券代碼：002569？？？？？？？？證券簡稱：步森股份？？？？？？？？公告編號：2017-045
浙江步森服飾股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會於2017年6月5日，以傳真、電子郵件、專人送達等方式向全體董事和監事發出了《浙江步森服飾股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議的通知》。會議於2017年6月16日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事九名，實際出席董事九名，三名監事及其他相關人員列席會議。會議的表決方式為以現場結合通訊方式表決。會議由董事長陳建飛先生主持，會議對通知所列議案進行了審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議以投票方式審議通過了如下議案：
會議以9票同意、0票棄權、0票反對、0票迴避，通過了《關於籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》
具體內容請參見同日刊登在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的公告》（公告編號：2017-046）。
特此公告。
浙江步森服飾股份有限公司
董事會
2017年6月19日
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