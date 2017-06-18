遛貓遛狗大不同 小心愛貓一去不回中央社 (2017-06-18 15:50)
遛狗不稀奇，遛貓才厲害，但台灣動物醫院院長謝庭智表示，遛狗放開繩子，狗還會回來，貓放了就可能一去不回，遛貓帶到愛貓人開的咖啡店，會比牽到戶外遛要安全。中央社記者潘智義攝 106年6月18日
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