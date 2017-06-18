新浪財經訊 「2017中國財富論壇」於6月17日-18日在青島舉行，普華永道中國醫療健康行業管理諮詢合伙人邢立萍出席併發言。

其表示國內醫療大數據市場的熱度不斷上升，融資額度與投融資事件達到新的高峰，資本大規模湧入進一步加速醫療大數據的發展。在精準醫療領域，國內精準醫療投資的領域主要分佈在基因測序，PCR和細胞免疫治療，精準醫療投融資數量不斷增加，整體投資布局呈火熱勢態。

邢立萍預計，2017年中國健康行業併購交易將持續火熱，在我國加大醫療改革、去產能的政策下，以及人口老齡化推進，居民衛生意識增強，併購數量和金額均創下新高。一些大型醫療企業為了擴大市場規模，除了開拓線下門店，也將積極進入線上醫療領域。

邢立萍總結稱，總體而言，普華永道中國醫療健康行業管理諮詢認為，2017年中國健康行業併購交易將創下新高。