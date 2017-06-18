廣東150家法院入駐淘寶網 司法網拍超220億元北京新浪網 (2017-06-18 15:36)
新華社廣州６月１８日電（記者毛一竹）記者１８日從廣東省高級人民法院了解到，為營造公開透明的司法拍賣環境，擴大公眾參與度，２０１６年至今，廣東全省已有１５０家法院入駐淘寶網，司法網路拍賣累計成交金額達２２１.６８億元。
廣東高院司法網拍工作通報顯示，進入司法網路拍賣的交易物越來越豐富。從資產類型看，房產的網拍次數、成交金額最高，其次是機器設備、機動車輛、土地、股權等。
今年３月，肇慶中院以６.５２億元成交肇慶高新區大旺大道西面的土地使用權及該宗地上建築物、地上作物，溢價率超過２１０％。珠海中院再次對雷士照明創始人吳長江案１.３億限售股進行網路司法拍賣，以總價７.４１億元成交價刷新了淘寶閑魚拍賣平台的「天價」紀錄。深圳中院拍賣被執行人陳某所持的某塑膠製品公司２０％股權，拍賣公告期有３萬餘人次圍觀，１９人競拍，經過７７輪競價，最終以２０.８萬元成交，溢價率達３１６％。
廣東高院的統計顯示，今年５月，廣東法院司法發佈拍品２６２２次、成交標的２２４３件、成交金額３５.６１億元，分別環比上升３６.０１％、３６.３５％、２９.９６％。
廣東高院審管辦主任陳潤霖說：「司法網拍作為攻克執行難的利器，由於公開透明、便捷高效、成本低廉、溢價率高、參與廣泛等優勢，對提高執行財產處置率、規範執行行為、加強產權保護作用明顯。」
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
手寫 觸控 螢幕．觸控螢幕 5吋．14吋 觸控螢幕．觸控螢幕手套．RAV4 觸控螢幕主機．觸控螢幕手機．dvd 觸控螢幕汽車．TOYOTA 觸控螢幕主機．觸控螢幕汽車 dvd．觸控 螢幕 24吋．觸控螢幕．3D 觸控螢幕．15吋 觸控 螢幕．觸控螢幕 手機．觸控螢幕 鴻海．觸控螢幕抗菌．觸控螢幕 19吋．多點觸控 螢幕．大觸控螢幕．acer 觸控螢幕電腦．GoPro 觸控 螢幕．3C 觸控 螢幕．10吋 觸控螢幕．觸控螢幕汽車．9吋 觸控螢幕．15吋 觸控螢幕．dell 觸控螢幕．17吋 觸控螢幕．光學觸控螢幕．光學 觸控 螢幕
電商絞殺實體店，剛剛上演最慘烈一幕，沃爾瑪成悲劇主角【北京新浪網】
39處積淹水災已退水 南投發布淹水一級警戒【NOWnews今日新聞】
2個原因 高雄建商喊無利可讓【好房網News】
新台幣連貶 9天 累計貶 2.91角【中央社】
美國再出逆天石油開採科技 成本降至16美元/桶【北京新浪網】