新華社廣州６月１８日電（記者毛一竹）記者１８日從廣東省高級人民法院了解到，為營造公開透明的司法拍賣環境，擴大公眾參與度，２０１６年至今，廣東全省已有１５０家法院入駐淘寶網，司法網路拍賣累計成交金額達２２１.６８億元。

廣東高院司法網拍工作通報顯示，進入司法網路拍賣的交易物越來越豐富。從資產類型看，房產的網拍次數、成交金額最高，其次是機器設備、機動車輛、土地、股權等。

今年３月，肇慶中院以６.５２億元成交肇慶高新區大旺大道西面的土地使用權及該宗地上建築物、地上作物，溢價率超過２１０％。珠海中院再次對雷士照明創始人吳長江案１.３億限售股進行網路司法拍賣，以總價７.４１億元成交價刷新了淘寶閑魚拍賣平台的「天價」紀錄。深圳中院拍賣被執行人陳某所持的某塑膠製品公司２０％股權，拍賣公告期有３萬餘人次圍觀，１９人競拍，經過７７輪競價，最終以２０.８萬元成交，溢價率達３１６％。

廣東高院的統計顯示，今年５月，廣東法院司法發佈拍品２６２２次、成交標的２２４３件、成交金額３５.６１億元，分別環比上升３６.０１％、３６.３５％、２９.９６％。

廣東高院審管辦主任陳潤霖說：「司法網拍作為攻克執行難的利器，由於公開透明、便捷高效、成本低廉、溢價率高、參與廣泛等優勢，對提高執行財產處置率、規範執行行為、加強產權保護作用明顯。」