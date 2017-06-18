21日12時24分「夏至」 年中最熱階段即將到來北京新浪網 (2017-06-18 15:37)
新華社天津6月18日電（記者周潤健）「驕陽漸近暑徘徊，一夜生陰夏九來。」《中國天文年曆》顯示，6月21日12時24分迎來「夏至」節氣，意味著炎熱天氣的開始，一年最熱的階段即將到來，多地將迎高溫考驗。
天津市天文學會理事史志成介紹說，每年陽曆6月21日或22日，太陽到達黃經90度，為夏至，它是農曆二十四節氣中第十個節氣，也是最早被確定的一個節氣。按照《恪遵憲度抄本》上的說法：「日北至，日長之至，日影短至，故曰夏至。至者，極也。」夏至這天，太陽直射地面的位置到達一年的最北端，幾乎直射北回歸線，北半球的白晝達最長。
夏至，意味著炎熱天氣的正式開始。從氣象資料來看，我國許多城市的歷史氣溫極值都出現在夏至以後。
針對一年中的最熱時段，勞動保障部門提醒，在高溫天氣期間，用人單位應根據生產特點和具體條件，採取合理安排工作時間、輪換作業、適當增加高溫工作環境下勞動者的休息時間和減輕勞動強度、減少高溫時段室外作業等措施。因高溫天氣停止工作、縮短工作時間的，用人單位不得扣除或降低勞動者工資。
面對即將到來的高溫天氣考驗，普通公眾該如何防暑降溫？天津中醫藥大學第一附屬醫院營養科主任李艷玲提示說，中午及午後應盡量減少外出時間，尤其是老人和孩子，如需出門衣服搭配要得當，隨身帶好遮陽傘、遮陽帽；注意補水，充分飲用涼開水、淡鹽水、綠豆湯或含電解質的飲料，必要時準備一些常用的防暑降溫藥品，如藿香正氣水、仁丹、清涼油等；注意作息時間，充足睡眠，每天午後最好有半小時的午睡；在飲食調理上，以清淡為主，並可多吃一些清熱利濕的食物，如絲瓜、冬瓜、蘿蔔、苦瓜、桃、草莓、西紅柿等。
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