中證網訊（記者 蔣潔瓊）6月18日，在第20屆上海國際電影節的中國電影產業高峰論壇上，阿里巴巴文化娛樂集團董事長兼CEO、阿里巴巴影業集團董事局主席兼CEO俞永福指出，中國電影產業的發展需要加快電影產業新基礎設施的建設，阿里影業將通過構建用戶觸達、商業化和內容產業化三大「新基礎設施」，賦能電影產業。同時，俞永福還強調，阿里影業的定位是非傳統影業公司，要做電影行業的服務者，而非競爭者。

經過十多年的高速發展，中國電影產業今日站到了一個新的十字路口。在俞永福看來，中國電影產業是一個典型的三高產業：資金和人才都高度密集，同時風險也極高。不少行業人士把投資電影比作進入一場賭局。今年以來，很多專業電影人都指出，在銀幕數激增、互聯網補貼等一系列外部紅利衰竭的情況下，中國電影產業亟需尋求新的發展突破口。

俞永福指出，阿里影業正在從用戶觸達、商業化以及內容產業化三個層面著手，打造電影產業新基礎設施，賦能電影產業，推動產業升級。對此，他結合阿里影業的實踐做了詳細介紹。

用戶觸達的基礎設施是為了更好地理解用戶，更好地連接觀眾與內容，包括大數據宣推和智能發行。日前國內上映並斬獲6億票房的《一條狗的使命》，就很好說明了大數據宣發的用戶觸達效果。該片沒有大牌明星參演，製片成本只有2200萬美元，因此行業預估的內地票房是5000-8000萬元。但作為影片的引進方，阿里影業從數據角度分析了該片的潛在觀眾，首先是天貓和淘寶上購買過寵物相關用品的電商用戶，其次是在視頻網站上觀看過該片導演上一部作品《忠犬八公的故事》的視頻用戶；再次是淘票票中想看該片的用戶，女性佔比超過70%。根據數據分析結果，阿里影業對該片的營銷推廣做了精準劃分，具體分為三類人群：一是愛寵人士，二是年輕女性，三是親子人群。根據不同類型的觀眾群體，按照用戶細分、逐層遞進的方式去推廣。最終，該片的國內票房比其在北美的票房要高出將近一倍，顯示了數據和技術在宣發中運用得當，能夠為優質內容找到更多的潛在用戶，釋放市場潛力。

商業化的新基礎設施則是基於電商、金融、內容生態的模式創新，為內容創作者帶來更多貨幣化通路，例如衍生品開發、IP授權&植入等。2017年，阿里影業就圍繞「三生三世」的IP進行全鏈路開發，實現多元的商業化。年初，在電視劇《三生三世十里桃花》熱播期間，阿里影業將IP授權給10大核心品類40個品牌商家，最終由這些商家開發並銷售的「三生三世」相關衍生品，獲得了超過3億元的總銷售金額。而在今年7月，電影版《三生三世》也將在大銀幕上映，屆時阿里影業將對「三生三世」IP進行新一輪商業化探索。

內容產業化的基礎設施，則是用更流程化、標準化的方式，讓電影內容生產更簡單、高效，其中包括故事創意的挖掘，IP聯動開發，人才發現和扶持等等。今年4月，阿里影業推出小成本電影《傲嬌與偏見》就是一次IP聯動開發。首先同名小說在阿里文學發佈，阿里影業在劇本開發階段就與創作團隊緊密合作，很大程度上促進了票房的成功，最終該小成本影片在不被看好的情況下拿到了過億的票房，實現逆襲。而在人才方面，阿里影業也在此前推出「A計劃」，面向全球範圍的青年電影人發掘、扶持青年電影人才。「A計劃」投資的電影《被陽光移動的山脈》，本次入圍了上海國際電影節「亞洲新人獎」最佳影片、最佳導演、最佳編劇三項大獎的提名。