神華集團正籌劃重大無先例事項，中國神華、國電電力繼續停牌

澎湃新聞記者 王燦 楊漾 來源：澎湃新聞

6月18日下午，此前因控股股東籌劃重大事項而同時停牌的中國神華（601088）及國電電力（600795）再次同時發佈停牌公告，兩家公司將繼續停牌至7月4日。中國神華稱，控股股東神華集團籌劃事項屬於重大無先例事項。

中國神華公告稱，根據神華集團的通知，經與有關各方論證和協商，本次籌劃的重大事項可能構成涉及本公司的重大資產交易，須徵求有關部委意見，屬於重大無先例事項。目前該事項正在籌劃過程中，尚存在不確定性。本公司A股股票自2017年6月19日起繼續停牌至2017年7月4日。

國電電力公告稱，根據國電集團的通知，經與有關各方協商和論證，本次籌劃的重大事項可能構成涉及本公司的依法須經事前審批的重大交易，可能構成重大資產重組。公司前期籌劃重大事項停牌時間計入本次重大資產重組停牌時間，即公司股票自2017年6月5日起連續停牌不超過一個月，預計繼續停牌至2017年7月4日。

早在今年6月初，中國神華公告稱，6月2日接到公司控股股東神華集團通知，獲悉其擬籌劃涉及本公司的重大事項。國電集糰子公司國電電力和國電科環（01296.HK）和龍源電力（00916.HK）也發佈了類似公告。

彼時和當下，中國神華和國電電力所發佈的公告均未透露所涉重大事項的具體內容。但根據此前幾次央企重組所發公告，業內猜測很可能與兩大煤、電企業之間的重組有關。

神華集團內部人士此前對澎湃新聞（www.thepaper.cn）稱，國電集團是全球風電裝機容量最大的公司，神華集團是全球最大的煤炭企業，如果神華和國電合併，對雙方皆有益。一方面，神華碳排放較大，國電可彌補這方面的問題；另一方面，對國電而言，在短期內火電仍佔主流的情況下，神華可以穩定提供煤炭供應，而包括風電在內的新能源將是長遠的發展方向，但短期的利潤可能並不佳，神華可提供一定的資金支持。

截至2016年12月底，國電集團資產總額達到8031億元。根據神華官方披露的最新數據，截至2017年4月底，神華集團總資產達10143億元，突破萬億元，較1995年神華集團成立之時增加了10032億元，增長91倍；2016年營業收入2479億元，實現利潤361億元，分別較1995年增長了354倍和516倍。

據新華社報導，國務院國資委在6月2日舉行的新聞吹風會上透露，未來央企集團層面的重組將更多發生在煤電、重型裝備製造、鋼鐵等重點領域。

早在今年3月舉行的全國兩會期間，國資委已對外談及煤電行業的重組事宜。彼時，國務院國資委副主任張喜武在記者會上稱，今後央企重組仍然要堅持成熟一戶、重組一戶的原則，其中包括「聚焦重點領域搞重組，加快推進煤電行業、重型製造裝備行業、鋼鐵行業等領域的重組整合，推動解決產能過剩的問題」。

中國企業研究院首席研究員李錦此前對澎湃新聞表示，今年國企改革有望進行較大規模的併購重組，電力行業的大型重組勢在必行。因為相較於其他行業，電力行業的央企個數偏多，合併重組可有效減少重復建設和無效投資，減少同業化競爭。