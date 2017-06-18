研究發現：部分病菌耐葯基因與抗生素同出一源北京新浪網 (2017-06-18 15:39)
新華社北京６月１８日電？ 抗生素濫用導致耐葯病菌出現並廣泛傳播，使這些病菌獲得耐葯能力的基因從何而來？丹麥研究人員首次證實了科學界一個長久以來的猜想：向病菌提供耐葯基因的，正是生產抗生素的細菌。
丹麥技術大學日前發佈的新聞公報說，該校研究人員詳細對比了一些常見病菌與多种放線菌的基因序列，發現兩者的耐葯基因非常相似，有的甚至完全相同，這顯示病菌是從放線菌那裡獲得這些基因的。
放線菌是一大類分佈廣泛的細菌，主要存在於土壤中，能生產多種抗生素，人類目前使用的抗生素藥物至少有四分之三來自放線菌。此前科學界已經發現放線菌自身攜帶耐受抗生素的基因，新研究是首次證實病菌的耐葯基因來自放線菌。
同類細菌之間的基因交換很常見，但這些病菌與放線菌差異很大、親緣關係比較遠，它們之間的基因轉移是怎麼實現的？研究人員提出，這可能涉及一種前所未知的轉移機制，他們稱之為「基因回送」。
醫療廢棄物或農場垃圾污染土壤，使病菌有機會接觸到放線菌。病菌通過細菌接合過程，把自己的ＤＮＡ（脫氧核糖核酸）注入放線菌內部，與放線菌基因組中包含耐葯基因的ＤＮＡ發生重組。放線菌死亡后，重組的ＤＮＡ進入周圍環境，上面的病菌ＤＮＡ可以起到「膠水」的作用，帶著耐葯基因回到病菌的基因組裡。
研究人員在英國新一期《自然·通訊》雜誌上報告說，他們通過實驗證明了這種基因轉移方式確實可能發生。他們認為，雖然無法阻止基因轉移，但了解病菌可能攜帶哪些抗藥基因，可幫助醫生制定更有針對性的抗生素療法，也有助於人們研發克服病菌耐藥性的新型抗生素。
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