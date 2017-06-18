新華社悉尼６月１８日電 題：澳大利亞如何監管保健品生產

新華社記者張小軍 匡林

澳大利亞保健品在全球市場上佔有巨大市場份額，樹立了健康、自然和原材料純凈的良好形象。從政府管理的角度，澳大利亞對保健品的一些監管方法值得借鑒。

澳大利亞生產的保健品種類繁多，範圍很廣，包括利用天然植物如月見草、銀杏等萃取出來的產品，以及從動物中提取的如魚油、角鯊烯等產品。此外，從功能來看，澳保健品還包括保健類飲料、減肥類瘦身粉及代餐粉等。

根據澳大利亞貿易委員會的數據，２０１６年澳大利亞保健品銷售額約３５億美元，預計今年新財年將達４６億美元。

為了管理不同廠家的多種產品，澳大利亞藥物管理局在審批、生產和審查階段分別採取「單一審批」「溯源」和「不定期抽查」等措施。

「所謂單一審批，打個比方，比如一個品牌生產１００種系列產品，這其中每個產品都需要經過葯管局審批，證明產品符合其描述的功效，才能得到審批許可號。」澳大利亞保健品公司活曼特葯業公司總裁葉蓓玲對新華社記者說。

澳大利亞生產的每一種保健品都可以追溯到生產公司。在澳大利亞，保健品生產公司必須持有葯管局頒發的生產執照。葉蓓玲說：「這類公司有很嚴格的硬體和軟體要求。追溯其產品批號，可以發現產品生產時每道程序的數據指標等，這些數據會長期保存。」

「葯管局會不定期抽查保健產品和生產公司，審核產品質量是否符合標籤上的描述，公司是否嚴格進行產品質量測試等。如果公司歷史記錄良好，通常兩年檢查一次，否則檢查會更頻繁。如果抽查不合格，葯管局會弔銷相關產品的審批許可。」葉蓓玲說。

澳大利亞保健品在中國市場很大。對於挑選澳大利亞保健品，葉蓓玲給中國消費者提了三條建議：第一，查看產品上是否有代表「澳大利亞生產」的綠色三角標。第二，查看標籤上是否有澳大利亞葯管局的審批許可號，這是產品的身份證。第三，選擇品牌。產品好不好，品牌很重要。由於保健品市場增長迅速，新生公司很多，產品質量也有高下之別。消費者可以上網查詢品牌歷史、生產公司的歷史、規模和市場佔有率等。