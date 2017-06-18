新華社廣州６月１８日電（記者周穎）記者從廣東南沙自貿區宣傳部了解到，南沙區行政審批局近日掛牌成立。首批划轉到行政審批局審批的１４３項事項，將實行「一個印章管審批」。

據介紹，南沙自貿區將發改、投促、國土規劃、環保水務等７個部門承擔的行政許可主要事項統一集中划轉到行政審批局進行審批。首批納入的審批事項包括企業投資項目核准、建設用地規劃許可證核發、建設項目環境影響評價文件審批、建築工程施工許可證核發等共１４３項。

南沙自貿區有關負責人介紹，去年３月，南沙已組建行政審批局籌備組，探索相對集中行政許可權改革。去年４月，南沙區集中審批辦公室試行集中審批。目前基本實現「審批事項進駐到位、審批人員進駐到位、審批授權到位」的工作預期。

據介紹，在試行集中審批期間，集中審批辦公室已實現對２２項行政審批事項的即審即辦，相關業務經審批後台受理后，２個小時內即可完成審批，大大降低群眾等待時間。