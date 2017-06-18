京東手機APP登頂今日免費下載榜首

中國網

中國網科技6月18日訊 今日，記者從京東方面獲悉，隨著京東6.18年中購物節逐漸升溫，受此因素影響，京東手機APP已登頂蘋果應用商店(App Store)免費榜榜首位。

業內人士分析稱，蘋果應用商店免費榜主要通過裝機量和已裝機APP活躍量作統計，二這兩項數據都是低頻指標，如非遇到重大市場刺激，蘋果應用商店免費榜片名變換較少。

來自京東方面給出的數據顯示，6.18凌晨開始，大促開始第一個小時的銷售額就超過去年同期的250%。同時，在3C領域當中，大量品類迅速突破了億元銷售額。

其中，手機在一小時之內同比增長了405%；家電領域忠，十分鐘內京東電視、冰箱、洗衣機品類銷售均破十萬台；京東時尚服飾業務在第一個小時的銷售額同比增長413%；同時段，京東家居家裝品類同比增長達到280%消費品領域，京東進口嬰兒奶粉銷售額是去年同期的3倍，尿褲銷售額是同期的3倍，車床座椅銷售額是同期的4.8倍。