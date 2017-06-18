我國大宗商品期貨成交量已連續7年位居世界第一。

記者從證監會了解到，我國大宗商品期貨市場規模不斷擴大，初步具備大類資產配置所需的市場容量。我國大宗商品期貨成交量已連續7年位居世界第一。

2016年，上海、大連和鄭州三家商品期貨交易所共成交商品期貨約41.19億張，同比增長27.26%，約佔全球商品期貨與期權成交總量的近六成份額。同時，大宗商品期貨市場在經歷了多年的法制化、規範化發展進程后，目前市場主要參與力量已經開始朝機構化、專業化方向發展，越來越多產業客戶開始通過大宗商品期貨市場進行風險管理。我國現有上市期貨期權品種已達到54個，基本覆蓋了農產品、金屬、能源、化工、金融等國民經濟主要領域。（央視記者 時思寧）